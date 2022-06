Sci-Fi-Blockbuster heute im TV: 150 Millionen-Dollar teure Fehlkalkulation mit zwei Megastars

Ein teurer Sci-Fi-Blockbuster von 2016 hatte die besten Chancen, zum Kino-Hit zu werden. Und ging an den Kassen dennoch unter. Heute läuft er im TV.

Manche Filmen wirken auf dem Papier wie absolute Mega-Hits, nur um an den Kinokassen versauern. So erging es dem Sci-Fi-Kracher Passengers, der nicht zuletzt von einem dicken Budget und mehreren großen Stars profitierte. Der Bilanz half es nicht. Schuld daran war unter anderem ein großes Problem der Story.

Im TV: Sci-Fi-Spektakel Passengers ging im Kritik-Feuer an den Kinokassen unter

Das mag vielen schon bei einer kurzen Synopsis auffallen. Der Film dreht sich um Jim Preston (Chris Pratt), der als Ingenieur eines Hyperschlaf-Raumschiffs als einziger viel zu früh geweckt wird. Statt auf dem Zielplaneten muss er sein Leben nun komplett an Bord verbringen. Nach einem Jahr voller Einsamkeit und Selbstmordgedanken verliebt er sich in die noch schlafende Aurora (Jennifer Lawrence) und beschließt, sie ebenfalls zu wecken. Und verbaut auch ihr damit den Weg zum eigentlichen Ziel der Reise.

Der Film verbindet dieses im Kern brutale Vorgehen mit Pratt und Lawrence als romantischem Duo. Diese Verquickung wurde vor Kinostart heftig kritisiert. The Telegraph nannte den Sci-Fi-Blockbuster "eine gruselige Ode an die Manipulation", der den "zentralen Akt der Gewalt" verharmlose. ScreenCrush zufolge suggeriere Passengers, dass "Zustimmung nichts bedeute" und "Stalking romantisch" sei.

Zwar handelte es sich nicht um den einzigen Kritikpunkt (via The Guardian ). Der Vorwurf verharmloster Übergriffigkeit schadete dem Film an den Kassen dennoch stark. Zwei Hollywood-Stars in den Hauptrollen, Morten Tyldum als gefeierter Regisseur und ein bombastisches Produktionsdesign konnten den Film nicht mehr retten.

Bei 150 Millionen Dollar Budget waren die international eingespielten 303 Millionen zwar kein immenser Flop (via Box Office Mojo ). Dennoch war der Film weit von einem großen Erfolg entfernt. Vielleicht hätten die Verantwortlichen ihre Idee lieber schlafen lassen sollen.

Wann kommt Passengers mit Chris Pratt und Jennifer Lawrence im TV?

Passengers läuft am heutigen Donnerstag um 20.15 Uhr auf Vox. Wer da keine Zeit hat, kann den Sci-Fi-Blockbuster am 25. Juni 2022 um 22.25 Uhr nachholen. Er hat ohne Werbung eine Laufzeit von 116 Minuten.

