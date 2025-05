Sci-Fi-Blockbuster mit zwei Superstars erobert Netflix-Charts: Er ging im Kino gnadenlos unter

In den Netflix-Charts ist ein Science-Fiction-Abenteuer auf Platz 1, das 2021 im Kino gescheitert ist. Mit dabei sind Spider-Man-Darsteller Tom Holland und Star Wars-Star Daisy Ridley.

Seit Jahren ist Tom Holland als Schauspieler vor allem für seine Spider-Man-Rolle im Marvel Cinematic Universe (MCU) bekannt. Zwischendurch spielt der Star aber auch in anderen Filmen, die teilweise kaum Aufmerksamkeit bekommen.

Dazu zählt auch der Sci-Fi-Blockbuster Chaos Walking, in dem Holland an der Seite von Star Wars-Star Daisy Ridley zu sehen ist. Nachdem der Film kürzlich auf Netflix veröffentlicht wurde, steht er in den Charts des Streamers jetzt schon auf Platz 1.

Neuer Platz 1 bei Netflix: Darum geht es im Sci-Fi-Abenteuer Chaos Walking

Der Film von Regisseur Doug Liman (Edge of Tomorrow) basiert auf dem Roman New World: Die Flucht des Autors Patrick Ness. Das Buch gehört zur sogenannten Chaos Walking-Trilogie. In der Adaption wird eine dystopische Welt im Jahr 2257 n. Chr. gezeigt, in der Frauen nach einem Krieg praktisch vollständig ausgestorben sind.

Hier lebt Todd Hewitt (Holland) in der Siedlung Prentisstown, wo sämtliche Männer nach der Verbreitung eines Virus ununterbrochen die Gedanken der anderen hören. Eines Tages trifft Todd auf Viola (Ridley), die erste Frau in seinem Leben. Die Begegnung verändert alles ...

Schaut hier noch den deutschen Trailer zu Chaos Walking:

Chaos Walking - Trailer (Deutsch) HD

Mit einem üppigen Budget zwischen 100 und 120 Millionen Dollar konnte Chaos Walking 2021 mitten in der Corona-Pandemie laut Box Office Mojo nur gut 26,5 Millionen US-Dollar einspielen. Der Sci-Fi-Film gilt damit als Flop.

Die Kritik ging mit Chaos Walking nicht viel besser um. Beim US-Kritikenaggregator Rotten Tomatoes kommt der Streifen nur auf 21 Prozent. Wie so oft feiert der Flop bei Netflix jetzt aber eine Art Revival an der Spitze der Streaming-Charts.

Das ist die aktuelle Film-Top-10 bei Netflix:

Und falls ihr lieber Serien statt Filme streamen wollt:

Podcast über die 15 besten Serienstarts im Mai bei Netflix, Amazon und Co.

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im Mai, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monats-Übersicht vor:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die 15 Serien-Highlights im Mai umfassen neben einer der interessantesten Science-Fiction-Neuheiten des Jahres auch The Walking Dead-Nachschub, die neue Serie des Damengambit-Schöpfers, ein Gangster-Thriller mit Tom Hardy und die Netflix-Adaption einer Krimireihe von Jussi Adler-Olsen.