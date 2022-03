Sci-Fi-Blockbuster von Zack Snyder wird sein Star Wars für Netflix – und enthüllt endlich den großen Bösewicht

Der Cast von Zack Snyders Netflix-Blockbuster Rebel Moon hat wieder Zuwachs durch zwei Stars bekommen. Jetzt steht auch fest, wer den großen Bösewicht in dem Sci-Fi-Film spielt.

Für Netflix dreht Zack Snyder nach Army of the Dead als nächstes den Sci-Fi-Blockbuster Rebel Moon. Die Idee dazu hatte der Regisseur vor der neuen Trilogie eigentlich als Star Wars-Projekt gepitcht, doch Disney lehnte den Vorschlag damals ab. Jetzt hat der Streamingdienst zugeschlagen und lässt Snyder einen Film drehen, der neben Star Wars auch von Akira Kurosawas Klassiker Die sieben Samurai inspiriert ist.

Zuletzt wurden viele neue Stars für den Cast von Netflix' Rebel Moon verkündet. Jetzt stehen zwei weitere Darsteller für Zack Snyders eigene Star Wars-Version fest, von denen einer den großen Bösewicht verkörpert.

Rupert Friend und Stuart Martin spielen Bösewichte in Zack Snyders Netflix-Film

Wie der Hollywood Reporter berichtet, wurden die Schauspieler Rupert Friend und Stuart Martin für Rebel Moon besetzt. Friend war bisher unter anderem in der Serie Homeland sowie als Auftragskiller in Hitman: Agent 47 zu sehen. Auch in der kommenden Obi-Wan Kenobi-Serie auf Disney+ wird er dabei sein. In Zack Snyders Sci-Fi-Epos spielt er eine noch unbenannte Figur, die der große Bösewicht der Geschichte ist.

Schaut hier noch Netflix' Filmvorschau für 2022:

Netflix Filmvorschau 2022 - Trailer (Deutsche UT) HD

Stuart Martin ist zumindest schon mit Zack Snyders Army of the Dead-Universum vertraut, denn zuletzt spielte er eine der Hauptrollen in Matthias Schweighöfers Ludwig Dieter-Prequel Army of Thieves. Hier erinnerte uns der Schauspieler auf ersten Bildern damals an einen Hugh Jackman-Klon. In Rebel Moon soll Martin auch eine böse Figur spielen.

Worum geht es in Zack Snyders Rebel Moon?

In der Geschichte des Netflix-Blockbusters wird eine friedliche Kolonie am Rand der Galaxis von den Truppen eines tyrannischen Herrschers bedroht. Dieser dürfte dann von Rupert Friend gespielt werden. Um zu überleben, schickt die Kolonie eine junge Frau (Sofia Boutella) mit geheimnisvoller Vergangenheit los, um Krieger:innen von benachbarten Planeten zu einer eigenen Armee zu versammeln.

Zack Snyders eigene Star Wars-Version wird wohl irgendwann 2023 zu Netflix kommen.

Netflix & Co. - Die 22 größten Filme 2022 im Stream

Im Streaming-Bereich warten dieses Jahr ein paar echte Highlights auf euch. Insbesondere Netflix hat eine Vielzahl vielversprechender Filme angekündigt. Im Podcast Streamgestöber geben wir den Überblick, bei welchen Projekte die Vorfreude besonders groß ist.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Bei Genres wie Science-Fiction, Action, Comedy, Fantasy, Animation und mehr haben Netflix, Disney+ und AppleTV+ garantiert für alle Geschmäcker etwas dabei – egal ob ihr nun auf den neuen Film von Martin Scorsese, das nächste Disney-Remake oder die Verfilmung eures Lieblingsromans hinfiebert.



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.