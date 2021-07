Ist das ein Hugh Jackman-Klon auf den ersten Bildern zu Netflix' Army of the Dead-Ableger mit Matthias Schweighöfer?

Netflix hat erste Bilder zum Army of the Dead-Prequel mit Matthias Schweighöfer veröffentlicht, die nicht spektakulär sind. Wir können aber eh nur noch auf den auffälligen Hugh Jackman-Klon schauen.

Nach Zack Snyders Zombie-Blockbuster Army of the Dead kehrt die schrillste Figur des Netflix-Films zurück. Schon vor der Veröffentlichung des ersten Films wurde bestätigt, dass Matthias Schweighöfer als schräger deutscher Safeknacker Ludwig Dieter sein eigenes Prequel bekommt.

Jetzt hat Netflix erste Bilder zur Vorgeschichte namens Army of Thieves veröffentlicht, für die Schweighöfer auch selbst Regie geführt hat. Die Bilder selbst sind nicht gerade spektakulär, aber ein Schauspieler des Films geht uns wegen seiner Ähnlichkeit zu Wolverine-Star Hugh Jackman jetzt schon nicht mehr aus dem Kopf.

Erste Bilder zu Netflix' Army of Thieves zeigen ein Hugh Jackman-Double

Im Prequel zu Army of the Dead werden Zombies kaum eine Rolle spielen. Stattdessen erzählt der Film die Vorgeschichte von Ludwig Dieter, in der er zusammen mit vier von Interpol gesuchten Kriminellen drei von vier in Europa verstreuten legendären Safes knacken muss. Die sind allerdings so gut gesichert, dass der Plan unmöglich scheint.

Schaut euch hier die ersten Bilder zu Army of Thieves an:

Neben Schweighöfers Ludwig Dieter in Aktion sind auf den ersten Impressionen zu dem Netflix-Film auch Co-Stars wie Ruby O. Fee, Nathalie Emmanuel und Guz Khan zu sehen. Uns ist aber vor allem der Schauspieler ins Auge gestochen, der auf dem Couch-Bild rechts neben Schweighöfer sitzt.

Auch wenn es sich dabei um den schottischen Schauspieler Stuart Martin (Jamestown) handeln soll, sieht der Darsteller eher wie ein Hugh Jackman-Klon aus. Gerade seine muskulöse Erscheinung im stilechten Wolverine-Feinripp-Unterhemd macht den Vergleich unmöglich. Wer weiß, ob die Figur in Army of Thieves an einer Stelle nicht auch ein paar tödliche Adamantium-Krallen ausfährt, um einen der extrem gut gesicherten Safes zu knacken?

Zack Snyder's Army of the Dead ist eine Enttäuschung | Nach dem Snydercut geht's lahm weiter

Einen genauen Streaming-Start für das Army of the Dead-Prequel gibt es noch nicht. Im Netflix-Tweet mit den ersten Bildern heißt es aber, dass der Film "schon bald" zu dem Streaming-Dienst kommen soll.

