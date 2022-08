Sci-Fi-Duell: Avatar 3 hat gerade richtig große Action-Konkurrenz bekommen

Avatar 3 muss sich nach Meinung vieler Fans warm anziehen. Das neu angekündigte Sequel einer beliebten Action-Reihe soll ihm jetzt den Erfolg streitig machen.

Die Avatar-Reihe soll in Sachen Technik und Bildgewalt einzigartig werden. Avatar 3 hat mit der Ankündigung eines weiteren Sci-Fi-Spektakels jetzt aber einen harten Konkurrenten bekommen. Sonic the Hedgehog 3 wurde für den 20. Dezember 2024 in den USA ankündigt, am selben Tag wie der James Cameron-Blockbuster. Fans fragen sich bereits, wer das Duell gewinnen wird.

Vom Sci-Fi-Witz zur Avatar 3-Konkurrenz: Sonic 3 ist Ergebnis einer Erfolgsgeschichte

Das Startdatum wurde über die offizielle Sonic the Hedgehog -Twitter-Seite verkündet. Es brauchte nicht lange, bis Medienseiten aufgrund des Termins ein Blockbuster-Duell für Dezember 2024 voraussagten. Avatar 3 und Sonic 3 sind beide CGI-Spektakel mit jeder Menge Action und unterschiedlichen Graden an Sci-Fi-Einschlag. Die Helden sind bei beiden blau. Da muss sich die Zielgruppe entscheiden.

Ob Sonic 3 dem Sequel des erfolgreichsten Films aller Zeiten wirklich gefährlich werden kann, sei dahingestellt. Allein die Idee eines Duells, wie sie etwa von Seiten wie DiscussingFilm auf Twitter angestellt wird, verdeutlicht die Erfolgsgeschichte der Videospielreihe.

Immerhin begann die Kino-Geschichte von Sonic the Hedgehog mit viel Fan-Spott. Aber sowohl Sonic the Hedgehog wie sein erster Nachfolger waren an den Kinokassen große Hits, Teil 2 mauserte sich sogar zur erfolgreichsten Videospielverfilmung aller Zeiten in den USA. Der dritte Teil wird Avatar 3 an den Kinokassen besiegen, sofern man den Kommentaren vieler Fans Glauben schenkt.

Ist Sonic 3 für euch ein Avatar 3-Konkurrent?