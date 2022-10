Sci-Fi-Fortsetzung nach 7 Jahren: Erstes Video zum neuen Panem-Film ist das komplette Gegenteil von dem, was alle erwartet haben

Der Kinostart des neuen Die Tribute von Panem-Film liegt zwar noch in weiter Ferne. Ein überraschend gut gelauntes Set-Video gewährt uns dennoch einen Einblick in die Sci-Fi-Vorgeschichte.

Die Tribute von Panem? Das ist doch die Science-Fiction-Reihe, in der Katniss Everdeen um ihr Überleben kämpfen muss? Blutige Hungerspiele, trostlose Betonbauten und ein unerbittlicher Diktator an der Spitze, der die Menschen unterdrückt. Dazu kommen leidende Blicke en masse: Diese Zukunftsvision ist wahrlich keine fröhliche.

Umso überraschender gestaltet sich das erste Set-Video, das uns von den Dreharbeiten zu Die Tribute von Panem – The Ballad of Songbirds & Snakes erreicht. Anstelle einer grimmigen Dystopie wirken hier alle fröhlich und strahlen in die Kamera. Das Prequel zur Hunger Games-Reihe stellt unsere Erwartungen direkt auf den Kopf.

The Ballad of Songbirds & Snakes: Erstes Set-Video zum neuen Die Tribute von Panem-Film

Auf TikTok wurde das Set-Video zum neuen Die Tribute von Panem-Film veröffentlicht. Hauptdarstellerin Rachel Zegler, die letztes Jahr mit Steven Spielbergs West Side Story ihren großen Durchbruch feierte, führt uns einmal durch das Set des Films, der aktuell an verschiedenen Schauplätzen in Deutschland gedreht wird.

Zu Gesicht bekommen wir u.a. Tom Blyth, der in dem Prequel den jungen Coriolanus Snow verkörpert, bevor dieser zu Präsident von Panem wurde. Darüber hinaus tauchen Peter Dinklage (Casca Highbottom), Ashley Liao (Clemensia Dovecot) und Josh Andrés Rivera (Sejanus Plinth). Letzterer war mit Zegler bereits zusammen in West Side Story zu sehen war. Zegler selbst übernimmt den Part von Lucy Gray Baird.

Wann startet der neue Die Tribute von Panem-Film im Kino?

Die Tribute von Panem – The Ballad of Songbirds & Snakes startet am 16. November 2023 in den deutschen Kinos. Die Geschichte basiert auf der gleichnamigen Romanvorlage. Inszeniert wird der Film von Panem-Veteran Francis Lawrence.

