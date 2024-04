Sci-Fi-Geheimtipp heute im TV: Er hat eine geniale Idee, den ultimativen Tom Hardy-Klon und ist richtig gut

Bei Nitro wird heute ein Mix aus Science-Fiction und Action ausgestrahlt, der einen Tom Hardy-Doppelgänger in eine unkontrollierte Killermaschine verwandelt. Der Geheimtipp ist unbedingt sehenswert.

In dem Genre-Geheimtipp Upgrade von 2018, der in Deutschland leider nicht ins Kino kam, tritt ein Automechaniker nach einem tragischen Zwischenfall einen gnadenlosen Rachefeldzug an. Zur unfreiwilligen Killermaschine wird er durch einen fortgeschrittenen Computerchip, der ihm als lebensrettende Maßnahme implantiert wurde.

Falls ihr den heftigen Mix aus Sci-Fi und Action noch nicht kennt, könnt ihr den Film von Saw-Autor Leigh Whannell am Mittwoch in der Nacht bei Nitro schauen. Mit dabei ist auch der ultimative Tom Hardy-Klon.

Sci-Fi-Geheimtipp im TV: Upgrade ist ein blutiges Chaos aus vielen Film-Referenzen

Die Handlung des Films spielt in der Zukunft und handelt von dem Automechaniker Grey (Logan Marshall-Green), der mit seiner Frau Asha (Melanie Vallejo) einen Autounfall hat, nachdem seine Geliebte von Gangstern erschossen wird. Grey überlebt nur, weil ihm ein neuartiger Computerchip namens STEM implantiert wird, der den Protagonisten jedoch bald in den Kampf gegen seinen eigenen Körper schickt.

Für Upgrade vermengt Whannell Referenzen aus großen Vorbildern wie RoboCop, Ein Mann sieht rot und Body-Horror à la David Cronenberg. Mit cleveren Kameraspielereien, der derben Gangart und einem charismatischen Hauptdarsteller, der Tom Hardy manchmal zum Verwechseln ähnlich sieht, ist dieser Sci-Fi-Film ein fieses, kleines Genre-Juwel. Das Budget für Upgrade betrug übrigens nur 5 Millionen Dollar.

Hier könnt ihr noch einen Upgrade-Trailer schauen:

Wann läuft Upgrade im TV?

Nitro strahlt den Sci-Fi-Actioner in der Nacht vom 24. April auf den 25. April 2024 um 00:40 Uhr aus. In einer Streaming-Flatrate könnt ihr Upgrade zurzeit nirgends schauen. Alternativ gibt's den Film zum Beispiel bei Amazon Prime zum Leihen oder Kaufen *.

