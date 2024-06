Sci-Fi-Geheimtipp im limitierten Mediabook sichern: Star Wars-Star Pedro Pascal kämpft ums Überleben

Die Jagd nach Reichtum lässt Star Wars-Star Pedro Pascal in diesem Indie-Film auf einem gefährlichen Planeten an seine Grenzen gehen.

Kurz bevor Pedro Pascal in seine Sci-Fi-Paraderolle als Mandalorianer im Star-Wars-Universum schlüpfte, verschlug es ihn in der vergleichsweise wenig beachteten Independent-Film-Perle Prospect schon einmal im Raumanzug auf einen gefährlichen Planeten. Den mit nur 3,9 Millionen Dollar realisierten und nichtsdestoweniger sehenswerten Sci-Fi-Geheimtipp könnt ihr euch in 4K/UHD mit zusätzlicher Blu-ray und DVD sowie umfangreichem Bonusmaterial nebst 24-seitigem Booklet als limitiertes Mediabook bei Amazon sichern *.



Jetzt Prospect als limitiertes Mediabook sichern Deal Zu Amazon

Darum geht es in Sci-Fi-Geheimtipp Prospect

Auf Basis ihres gleichnamigen Kurzfilms von 2013 erzählen die Regisseure Chris Caldwell und Zeek Earl in der Langfassung mit 1 Stunde und 40 Minuten Laufzeit die Geschichte von Cee (Sophie Thatcher) und ihrem Vater Damon (Jay Duplass), die eine Expedition auf einem hochgiftigen und entlegenen Waldmond starten.

Hier haben die beiden sich vertraglich die Rechte an den Bodenschätzen gesichert und obwohl sie gut ausgerüstet zu Werke gehen, entwickelt sich die Expedition bald zu einem harten Überlebenskampf. Dabei ist nicht nur die Natur eine Gefahr, sondern auch die anderen Planetenbewohner und dann ist da auch noch der undurchsichtige Ezra (Pedro Pascal), der seine Hilfe anbietet.

Jetzt zum Angebot: Prospect als limitiertes Mediabook bei Amazon sichern *

So gut ist Prospect mit Pedro Pascal

Prospect gilt als Kritiker-Hit und erzählt zwischen Habgier und Gewalt eine Geschichte über Einsamkeit und die Frage nach Vertrauen. Bereits zum Streaming-Release stellten wir fest, dass der Film eine sehr dichte Atmosphäre bietet, die uns die inneren Konflikte der Figuren in beklemmenden Bildern spüren lässt. Auch in der FILMSTARTS-Kritik gab es dafür gute 3,5 von 5 Sternen.

Der Indie-Science-Fictioner ist demnach ein echter Geheimtipp, der vermuten ließe, dass man von dem Regie-Duo Chris Caldwell und Zeek Earl in Zukunft noch viel hören werde. Neben einem starken Pedro Pascal wird auch die in ihrer ersten Kinorolle zu sehende Sophie Thatcher als eine Offenbarung bezeichnet.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.