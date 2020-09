Sci-Fi-Geheimtipp mit Glücksdroge: Schöne neue Welt brennt sich ein

Ab heute streamt die Serie Schöne neue Welt auch in Deutschland und klick, klick, klickt sich auf aufregend neue Weise in die Köpfe von Science-Fiction-Liebhabern.

Die ungewöhnliche Science Fiction-Vision von Schöne neue Welt brennt sich durch ein leise Klicken ins Gedächtnis. Es ist ein Geräusch, das erst nur unterschwellig zu hören ist. Je häufiger es einem ins Ohr dringt, desto weniger lässt es sich aber überhören.

So ähnlich funktioniert auch die Serie Schöne neue Welt, die ab heute still und heimlich bei TV Now zu streamen ist. Denn hier werden wir langsam in diese zukünftige Science-Fiction-Gesellschaft eingeführt, in der Kinder nicht mehr auf herkömmlichem Wege gezeugt werden und wo mit einem Klicken verteilte Drogen für ein Gefühl von Glück sorgen.

Überzeugende Science-Fiction: Die schöne neue Welt und ihre Risse

Das Klassensystem von Alpha, Beta, Gamma, Delta, Epsilon läuft in der Schönen neuen Welt dank Glücksdrogen (meistens) wie geschmiert. Wer seine Rolle in Frage stellt oder zu extreme Emotionen zur Schau stellt, wird dank bunter Pille in seinen glücklichen Normalzustand zurückversetzt.

© Peacock Schöne neue Welt: Bernard, Lenina, John

Es ist eine willige Unterwerfung, die moderne Menschen wie der höhergestellte Bernard Marx (Harry Lloyd) und die Beta-Frau Lenina Crowe (Jessica Brown Findlay) nur langsam in Frage stellen. "Privat" zu sein, also Dinge vor allen anderen zu verbergen und sich individuelle Gedanken zu machen, ist ohnehin verpönt.

Schließlich gibt es als Negativ-Beispiel immer noch die egoistischen "Wilden" wie John (Alden Ehrenreich), die im Freizeitpark der "Savage Lands" ihren Urtriebe mit so veralteten Konzepten wie Hochzeit (Igitt, Monogamie!) oder Schwangerschaft (Kinder wachsen in deinem Bauch!) nachhängen. Sie sind das Kuriosum eine überholten Welt.

Schaut den Trailer zur Serie Schöne neue Welt

Brave New World Trailer - S01 Trailer (English) HD

In der Gegenüberstellung der futuristischen Metropole, also der schönen neuen Welt, und der verdreckten alten Gesellschaft mit ihrer Gewalt, funktioniert die Serie hervorragend, wobei der ungewöhnliche Sci-Fi-Kniff der ist, dass wir beide Seiten in Frage stellen dürfen. Die Dystopie ist nicht allein einem dieser zwei radikal verschiedenen Entwürfe zuzuschreiben.

Klick dich glücklich? Die Schöne neue Welt im Sci-Fi-Stream

Gesellschaftliche Science-Fiction wie George Orwells 1984, Ray Bradburys Fahrenheit 451 oder eben Aldous Huxleys Klassiker Schöne neue Welt * (Brave New World) zu verfilmen, stellt eine ziemliche Herausforderung dar. Richtig überzeugende Adaptionen aller drei Bücher fehlten bislang.



Eine ganze dystopische Welt-Maschinerie abzubilden und trotzdem nahbare Figuren in eine interessante Story einzuführen, ist eine schwierige Gratwanderung, der sich auch Schöne neue Welt als selbstbewusster Neustart des Sci-Fi-Werks bewusst ist.

© Peacock Die Schöne neue Welt trifft die veraltete

An wichtigen Elementen der berühmten Science-Fiction-Buchvorlage hält die Serie fest, verschiebt die futuristischen Puzzleteile aber hin zu einer anderen Gewichtung. Außerdem weiß sie ihre drei Hauptfiguren auf eine jeweils sehr persönliche Odyssee zu schicken, aus der jeder andere Schlüsse ziehen darf.

In seinen besten Momenten erinnert Schöne neue Welt dabei als ausgefeilte Sci-Fi-Vision an neuere Genre-Lieblinge wie Westworld. Zwischendurch kommt die Serie zwar erzählerisch auch mal ins Straucheln und droht ihren Fokus verlieren. Aber das ist dann irgendwie nur menschlich. Und spannend bleibt es trotzdem.

Ein Nachhall der neun Folgen Schöne neue Welt ist dem Sci-Fi-Zuschauer allemal gewiss. Wahrscheinlich mit einem leisen Klick, klick, klick.

Ist die Neuverfilmung von Schöne neue Welt eine Serie, die eure Sci-Fi-Liebe einfangen könnte?