Sci-Fi-Imperium: 2022 gibt es so viel Star Trek wie nie zuvor, aber eine traurige Lücke bleibt

2022 wird das Jahr von Star Trek, zumindest wenn man den neuen und alten Serien aus dem Sci-Fi-Universum geht, die starten. Aber was ist mit den Kino-Abenteuern?

Die Zukunft von Star Trek ist nicht nur gesichert, das Sci-Fi-Imperium steht so gut da wie selten in seiner 56-jährigen Geschichte. Das zeigt die neue Liste der verlängerten Serien aus dem Star Trek-Universum. Gute Nachrichten für die Kino-Abenteuer lassen derweil auf sich warten.

Star Trek Discovery wird verlängert: Neuigkeiten aus dem Sci-Fi-Universum

Das Flaggschiff der Star Trek-Renaissance heißt Star Trek: Discovery, deren 4. Staffel gerade in der Winterpause ist. Folgende Neuigkeiten zu Disco und den anderen Serien aus dem Sci-Fi-Universum gibt es (via Deadline ):

Allein 2022 laufen also sechs verschiedene Star Trek-Serien, so viele wie nie zuvor. Doch wo kann man die Serien dann in Deutschland sehen?

Star Trek in Deutschland streamen: Es ist kompliziert

Als Star Trek: Discovery Ende letzten Jahres aus dem Katalog von Netflix flog, spürten Trekkies ein Grundproblem der Lizenzrechte wieder einmal am eigenen Leib. Erst liefen die Star Trek-Serien Disco und Picard bei unterschiedlichen Streaming-Diensten und dann mischte sich ein dritter ein: Paramount+.

Schaut euch den Trailer für Star Trek Discovery Staffel 4 an:

Star Trek Discovery - Season 4 Official Trailer (English) HD

In den USA laufen alle Star Trek-Serien bei dem Dienst, den es hierzulande allerdings nicht gibt. Angeblich soll Paramount+ noch dieses Jahr nach Deutschland kommen und zwar sowohl als Standalone-Streaming-Dienst als auch als Teil von Sky. Irgendwann könnte es also auch hier eine Streaming-Heimat für Star Trek geben. Vorerst bleibt es aber kompliziert:

Star Trek: Discovery Staffel 4 streamt in Deutschland bei Pluto TV und als Kauf-VOD.

Picard Staffel 2 startet voraussichtlich am 4. März 2022 bei Amazon Prime Video.

Ob Lower Decks erneut zu Amazon Prime kommt oder ggf. bei Paramount+ in die 3. Staffel startet, ist nicht bekannt.

Je nachdem wann Paramount+ nach Deutschland kommt, werden wir Strange New Worlds und alle weiteren neuen Serien vermutlich dort sehen.

Die Serien blühen, im Kino herrscht bei Star Trek Dürre

Während Paramount+ die Produktion von Star Trek-Serien antreibt, um seinen Katalog auszubauen, bleibt die Sehnsucht nach Kinofilmen auch 2022 unbefriedigt.

Letztes Jahr wurde WandaVision-Regisseur Matt Shakman für einen unbetitelten neuen Star Trek-Film. Das Drehbuch stammt von Lindsey Beer und Geneva Robertson-Dworet (Captain Marvel). Im Winter wurde das Sci-Fi-Projekt aber auf Weihnachten 2023 verschoben.

Es ist der jüngste in einer langen Reihe von Versuchen, die Reihe nach dem finanziell enttäuschenden Star Trek Beyond (2016) wieder ins Kino zu beamen. Zu den gescheiterten Versionen gehört eine von Fargo-Schöpfer Noah Hawley und die Regiearbeit von Quentin Tarantino nach einem Drehbuch von The Revenant-Autor Mark L. Smith.

Das zuletzt von personellen Veränderungen an der Spitze gebeutelte Studio Paramount sucht weiter nach einem Ansatz, mit dem man Star Trek im Kino erfolgreich machen kann. Ob der wirklich zu Weihnachten 2023 gefunden wird, bleibt abzuwarten. Bis dahin klafft eine traurige Lücke im Star Trek-Universum, zumindest für alle, die die Science-Fiction-Geschichten am liebsten auf der großen Leinwand bewundern.

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

Vermisst ihr Star Trek im Kino oder reichen euch die Serien?