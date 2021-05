Sci-Fi-Hit kehrt nach 10 Jahren zurück - hoffentlich wiederholt er nicht die Fehler von Zombieland 2

Der Science-Fiction-Hit Attack the Block mit Star Wars-Star John Boyega in der Hauptrolle erhält nach zehn Jahren endlich eine Fortsetzung. Hoffentlich erwartet uns kein zweiter Zombieland 2.

Lange bevor John Boyega in der neuen Star Wars-Trilogie als Finn aufregende Abenteuer in einer weit entfernten Galaxis erlebte, war er in einem kleinen, aber feinen Science-Fiction-Film zu sehen, der von einer Alien-Invasion in den Straßen Londons erzählte. Die Rede ist von Attack the Block, Joe Cornishs Überraschungshit aus dem Jahr 2011.

Sci-Fi-Hit Attack the Block bekommt Teil 2

Seit Jahren ranken sich Gerüchte um eine Fortsetzung des Indie-Films. Jetzt ist es offiziell: Wie Deadline berichtet, hat Attack the Block 2 endlich grünes Licht erhalten. Boyega kehrt als Hauptdarsteller zurück. Cornish übernimmt erneut die Regie und das Drehbuch. Zudem sind bei beiden als Produzenten in das Projekt involviert.

Attack the Block auf Blu-ray fürs Heimkino Zu Amazon Zum Nachholen

Das sind freudige Neuigkeiten. Bleibt nur zu hoffen, dass Attack the Block 2 nicht in die gleiche Falle tappt wie Zombieland 2: Doppelt hält besser. Vermutlich gibt es in den vergangenen Jahren kein besseres Beispiel dafür, wie fehlgeleitet die Fortsetzung eines Kultfilms trotz der Beteiligung des ursprünglichen Teams werden kann.

Hier könnt ihr den Trailer zu Attack the Block schauen:

Attack the Block - Trailer (Deutsch)

Jahrelang hofften die Fans auf das nächste Kapitel der Zombieland-Geschichte. 2019 kam dieses tatsächlich in die Kinos - mit Emma Stone, Jesse Eisenberg, Abigail Breslin und Woody Harrelson. Dazu gesellte sich Regisseur Ruben Fleischer und das Autorenduo Rhett Reese und Paul Wernick, die inzwischen alle Karriere gemacht haben.

Diese Zusammenkunft war alles andere als selbstverständlich, das Ergebnis dafür umso ernüchternder. Der zweite Zombieland-Film wirkte wie eine müde, lustlose Nummernrevue der bekannten Gags und definitiv nicht wie die Spaß-Granate, die man sich nach einer Dekade des Wartens angemessen gewesen wäre.

Hinter Attack the Block 2 steht ein gutes Team

Hoffentlich beweist Attack the Block 2 mehr Mut zu einer eigenen Vision und erweitert die existierende Geschichte und spannende Ideen. Mit der Arthus-Variation Wenn du König wärst musste Cornish zuletzt zwar eine Niederlage an den Kinokassen einstecken. Der Film war dennoch ein Beweis für seinen Ehrgeiz, Vertrautes mit Neuem zu vereinen.

Zum Weiterlesen: John Boyega ist auch abseits von Star Wars eine Inspiration

Boyega kommt derweil von einem schauspielerischen Triumph. Für seine Darbietung in Steve McQueens gefeierter Anthologieserie Small Axe wurde er mit dem Golden Globe als Bester Nebendarsteller ausgezeichnet. Als Nächstes ist er in dem Netflix-Film They Cloned Tyrone an der Seite von Jamie Foxx und WandaVision-Star Teyonah Parris zu sehen.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.



Freut ihr euch auf Attack the Block 2 mit John Boyega?