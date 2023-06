Sci-Fi-Horror mit Star-Besetzung: So könnt ihr einen der verstörendsten Filme des Jahres endlich im Heimkino sehen

Mit Infinity Pool könnt ihr euch mal wieder mächtig schocken lassen. Der provokante Sci-Fi-Film von Possessor-Regisseur Brandon Cronenberg ist nämlich ab sofort auf DVD und Blu-Ray vorbestellbar.

Während die lauen Abende im Sommer 2023 eigentlich nach einer romantischen Komödie oder einem seichten Actionfilm verlangen, sehnt ihr euch endlich mal wieder nach einem echten Horror-Schocker? Dann haben wir den passenden Heimkino-Tipp für euch.

Denn aktuell könnt ihr unter anderem bei Amazon den Sci-Fi-Horrorfilm Infinity Pool vorbestellen, der es darauf anlegte, einen Teil des Publikums durch Ekel und unzählige Schockmomente aus den Kinosälen zu vertreiben. Wir verraten euch, was ihr von der Heimkinoversion erwarten könnt.

Infinity Pool: Provokanten Sci-Fi-Horror jetzt bei Amazon vorbestellen

Bei Amazon könnt ihr Infinity Pool ab sofort auf Blu-Ray und DVD vorbestellen. Der Film wird ungeschnitten mit einer Freigabe ab 18 Jahren im Keep Case pünktlich zum Erscheinungsdatum am 13. Juli 2023 ausgeliefert.

Universal Pictures Infinity Pool

Besondere Extras haben weder die Blu-Ray noch die DVD zu bieten. Der Film liegt in 1080p-Codierung mit DTS 111.5-Ton in deutscher und englischer Sprache vor.



Gesellschaftskritik, Sex und etliche Schockmomente - Wovon handelt Infinity Pool?

Eigentlich wollen James Foster (Alexander Skarsgård) und seine Frau Em (Cleopatra Coleman) nur einen entspannten Luxusurlaub auf der Insel La Tolqa verbringen. James, der als Schriftsteller seinen Lebensunterhalt verdient, fühlt sich ausgebrannt und sucht neue Inspirationsquellen.



Allerdings kommt es auf einem Ausflug mit einem anderen Ehepaar zu einem folgenschweren Unfall, bei dem James mit dem Auto einen Eingeborenen überfährt. Dafür droht ihm auf La Tolqa die Todesstrafe. Doch es gibt eine Lösung: Zahlt er eine gewisse Gebühr, wird sein Körper geklont und an seiner Stelle dieser Klon hingerichtet.



Das führt dazu, dass sich Urlauber auf der Insel alles erlauben können, was sie wollen – vorausgesetzt, sie sind zahlungskräftig genug, um immer neue Klone für ihre eigenen Verbrechen büßen zu lassen. James, der dieses Konzept im Gegensatz zu seiner Frau überaus faszinierend findet, gerät dadurch in einen brutalen, grausamen Sog aus immer neuen Grenzüberschreitungen, von denen eine stärker schockt als die andere...

Warum lohnt sich Infinity Pool?

Das neueste Machwerk von Possessor-Schöpfer Brandon Cronenberg spaltet die Kinogänger – und das liegt vor allem am grundlegenden Konzept des Films. Denn Infinity Pool lässt einen Schockmoment auf den nächsten folgen, ohne sich länger Zeit für einzelne aufgeworfene Fragen und Probleme zu nehmen.



Unsere Chefredakteurin Lisa Ludwig bringt es in ihrer Rezension des Films folgendermaßen auf den Punkt: "Nach 117 Minuten Laufzeit bleibt [...] eine gewisse Enttäuschung. Darüber, dass der Film so wenig an die eigenen Ideen glaubt, dass er stattdessen lieber schockt. Wie ein Teenager, der im Wunsch nach Aufmerksamkeit die provokantesten Gedanken in ein Internetforum hackt, die ihm in den Kopf kommen."

Trotzdem lohnt sich Infinity Pool für Fans abgedrehter Science-Fiction und brutaler Horror-Streifen. Denn Cronenbergs Machwerk hat nicht nur eine Starbesetzung zu bieten, sondern bewegt sich an vielen Stellen so weit ab vom Mainstream, dass euch definitiv eine einzigartige Heimkinoerfahrung erwartet.



