Sci-Fi-Kracher Moonfall: Neuer Trailer ist die bisher absurdeste Zerstörungsorgie

2022 meldet sich Roland Emmerich mit einem neuen Science-Fiction-Blockbuster zurück. Der jüngste Trailer zu Moonfall sieht komplett absurd aus und verspricht ein extrem unterhaltsames Kinoereignis.

Die ersten Teaser und Trailer, die zu Roland Emmerichs Science-Fiction-Blockbuster Moonfall veröffentlicht wurden, waren reich an epischen Schauwerten. Wie sich herausstellt, haben wir noch nicht einmal die Oberfläche der gigantischen Zerstörungsorgie angekratzt. Der neuste Einblick in den Film verblüfft mit einem abgefahrenen Moment nach dem anderen.

Moonfall verspricht, einer der wuchtigsten Blockbuster des Jahres zu werden. Solltet ihr jedoch nicht zu viel über die Handlung wissen wollen, schaut euch den neuen Trailer lieber nicht an. Die Phase der Geheimniskrämerei ist längst vorbei. Hier wird aus allen Rohren geschossen. Und es ist beeindruckend, was der Film alles zu bieten hat.

Hier könnt ihr den neuen Moonfall-Trailer schauen:

Moonfall - Trailer 2 (English) HD

Nachdem wir zuletzt in Don't Look Up einem satirischen Weltuntergangsszenario bewohnen durfte, steigert sich Moonfall mit dem Ernst eines Katastrophenfilms aus den 1990er und 2000er Jahren in seine apokalyptische Fantasie hinein: Der Mond verlässt seine Umlaufbahn und bewegt sich unmittelbar auf die Erde zu.

Während die Menschheit in Panik gerät, denkt sich die ehemalige Astronautin Jo Fowler (Halle Berry) einen Plan aus, um die Erde zu retten. Vertrauen will ihr allerdings niemand. Nur ihr Astronautenkollege Brian Harper (Patrick Wilson) und der Verschwörungstheoretiker K.C. Houseman (John Bradley) sind auf ihrer Seite.

Moonfall startet am 3. Februar 2022 in den deutschen Kinos.

