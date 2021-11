Kontrastprogramm zu Dune: 4 Gründe, warum Moonfall das abgefahrenste Sci-Fi-Highlight 2022 wird

Dune ist der aktuell dominierende Science-Fiction-Blockbuster in den Kinos. Mit Moonfall kündigt sich Anfang 2022 ein äußert vielversprechendes Kontrastprogramm dazu an.

An Dune kommt gerade niemand vorbei. Denis Villeneuves Neuverfilmung des gleichnamigen Science-Fiction-Klassikers belagert die Leinwände in den Kinos und entführt in eine faszinierende Zukunftsvision. Was Dune auszeichnet ist ein ernster und extrem düsterer Tonfall, durch den eine bedrohliche, einnehmende Atmosphäre entsteht.

Während wir gespannt auf die Fortsetzung Dune 2 warten, haben wir uns im nächsten Kinojahr umgeschaut und einen Science-Fiction-Film ausfindig gemacht, der ein grandioses Kontrastprogramm zum brodelnden Arrakis-Albtraum verspricht: Moonfall. Besonders aus vier Gründen freuen wir uns besonders auf den Film.

Grund 1: Moonfall verspricht puren Blockbuster-Bombast

Wo uns Dune in die Kinosessel presst und angespannt den Atem anhalten lässt, sieht Moonfall wie einer dieser Blockbuster aus, der den puren Eskapismus seiner übertriebenen Prämisse hemmungslos auslebt. Wenn der Mond in die Erde kracht, schreit das nach dem Überwältigungsspektakel der Katastrophenfilme, die vor allem in den 1990er und 2000er Jahren die große Leinwand zum Beben brachten.

Im Trailer könnt ihr euch selbst einen Eindruck davon machen:

Moonfalll - Trailer (Deutsch) HD

Moonfall lockt jedoch nicht nur mit Bombast, sondern auch einem Geheimnis. Von einer mysteriösen Kraft, die den Mond aus seiner Umlaufbahn gestoßen hat, ist in der offiziellen Synopse des Films zu lesen. Spätestens wenn Patrick Wilson als Astronaut im Trailer sein Raumschiff ins Innere des Mondes steuert, dürfte die Neugier eines jeden Sci-Fi-Fans platzen. Moonfall versucht gar nicht erst, allzu ernst zu sein, sondern umarmt den Wahnsinn seiner Geschichte mit aller Hingabe.

Grund 2: Roland Emmerichs große Sci-Fi-Rückkehr

Um diesen Wahnsinn in bewegte Bilder einzufangen, braucht es mindestens einen Regisseur wie ... Roland Emmerich. Mit seiner Independence Day-Fortsetzung enttäuschte der deutsche Filmemacher zuletzt in dem Genre, das ihn eigentlich am meisten liegt. Umso mehr freuen wir uns auf Moonfall, denn hier scheint Emmerich mit einer wilden Mischung auf Sci-Fi- und Katastrophenfilm zu alter Stärke zurückzufinden.

Grund 3: Moonfall entfesselt NASA-/Weltraum-Fantasien

Trotz seiner übertriebenen Prämisse verbindet Moonfall seine Geschichte mit historischen Begebenheiten. Eine zweite Nachfrage würden die Verbindungen, die geknüpft werden, zwar nicht überleben. Dazu schrammt der Film viel zu beherzt an jeglicher Realität vorbei. Für den einen Moment, in dem Donald Sutherland eine alternative Version der Apollo 11-Mission erzählt, gibt es jedoch nichts Aufregenderes.

© Leonine Moonfall

Zudem entzückt der Trailer mit einer Szene, in der ein altes Space Shuttle aus dem Ruhestand zurückgeholt wird, um die Welt vor dem Untergang zu bewahren – eines der ultimativen Symbole für die Entdeckung des Weltraums. Hier appelliert Moonfall an ähnliche Reize wie zuletzt die 2. Staffel der Sci-Fi-Serie For All Mankind, die sich eine alternative Geschichte mit einer großen Rolle für die Raumfahrt vorstellt.

Grund 4: Halle Berry führt wieder einen Blockbuster an

Halle Berry hat sich in den vergangenen Jahren rargemacht und so gut wie keine Hauptrollen gespielt. Am stärksten war ihr Auftritt an der Seite von Keanu Reeves in John Wick: Kapitel 3. Mit dem Kampfsportdrama Bruised, das gleichzeitig ihr Regiedebüt markiert, bereitet sie ihr großes Comeback vor. Moonfall ist der nächste Schritt. Hier spielt sie die ehemalige Astronautin und NASA-Offizierin Jo Fowler.

Moonfall startet am 3. Februar 2022 in den deutschen Kinos.

