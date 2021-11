Sci-Fi-Kracher oder Cosplay-Party? Neues Matrix 4-Poster mit Keanu Reeves löst Fan-Spott aus

Keanu Reeves und Carrie-Anne Moss kehren in Matrix Resurrections als Neo und Trinity zurück. Das Poster zum Sci-Fi-Kracher wird jedoch nicht von jedem Fan mit Begeisterung empfangen.

Der Kinostart von Matrix Resurrections kündigt sich mit der Enthüllung des offiziellen Kinoposters an. Bisher existierte zur Science-Fiction-Fortsetzung nur ein minimalistisches Teaser-Poster, das uns die rote und die blaue Pille zeigte. Der jüngste Einblick in den Film wartet mit neuen und alten Held:innen der Matrix-Saga auf.

Das Poster zu Matrix Resurrections schließt an die Ästhetik der vorherigen Filmen an, transportiert jedoch ebenso ein Gefühl für Frische, was vor allem an der dynamischen Perspektive und der coolen Posen der Figuren liegt. Zu Gesicht bekommen wir von links nach rechts:

© Warner Bros. Matrix Resurrections

Die Reaktionen zum Poster fallen gemischt aus. Einige Fans zeigen sich sehr zufrieden mit der Aufmachung des vierten Matrix-Films. Andere sind entsetzt und fassungslos ob des künstlichen Designs. Wir haben ein paar Stimmen aus Internet gesammelt.

Fan-Reaktionen zum Matrix 4-Poster mit Keanu Reeves

Auf den ersten Blick sieht das Poster einfach nur unglaublich cool aus.

Wer sich hineinsteigern möchte, könnte auch sagen: himmlisch!

Oder ganz schlicht: Es ist das beste Matrix-Poster aller Zeiten.

Womöglich hatten die Simpsons allerdings die besseren (Fake-)Poster.

Assoziationen zu schlechten Cosplays gibt es ebenfalls.

Für manche Fans grenzt das Matrix Resurrections-Poster an einer Parodie.

Es könnt euch ein Photoshop-Projekt aus der Highschool sein.

Das Meme-Potential ist auf alle Fälle gigantisch.



In dieser Memefizierung des Matrix Resurrections-Posters bedankt sich Neo bei einem Autofahrer, dass er vor dem Zebrastreifen gehalten und ihn nicht überfahren hat. Selbst als der Auserwählte zeigt sich Keanu Reeves bescheiden.

Matrix Resurrections startet am 23. Dezember 2021 in den deutschen Kinos.

Mehr im Podcast: Wie gut sind die Matrix-Filme gealtert?

Bevor Matrix 4 in die Kinos kommt, haben wir uns die ersten drei Teile noch einmal angeschaut und darüber im Moviepilot-Podcast Streamgestöber gesprochen.

Wir reden natürlich über Keanu Reeves, vergleichen Trinity und Neo mit Sam und Frodo und prüfen, in welchen Bereichen die Filme gut gealtert sind – und in welchen nicht.

