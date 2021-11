Sci-Fi-Kultklassiker jetzt als limitiertes 4K-Steelbook bei Amazon verfügbar

Amazon hat ein neues Angebot für Sci-Fi-Fans in petto: Ihr könnt ab sofort einen echten Klassiker von Regisseur David Lynch in einer limitierten 4K-Steelbook-Edition kaufen.

Sein großer Einfluss auf das Sci-Fi-Kino ist bis heute unbestritten: Der Kult-Klassiker Dune - Der Wüstenplanet aus dem Jahr 1984 gilt als eines der bedeutendsten Weltraum-Epen überhaupt. Jetzt gibt es den Film erstmals als limitierte 4K-Blu-ray im Steelbook, inklusive diverser Extras, die sich Fans nicht entgehen lassen sollten.

Dune - Der Wüstenplanet als 4K-Version: Ein Kult-Epos erstrahlt in neuem Glanz

Das limitierte 4K-Steelbook von Dune gibt es aktuell bei Amazon. Die 4K-Variante in der 3-Disc-Fassung kostet sogar weniger als die normale Bluray ohne UHD. Fans können das Steelbook zum Preis von derzeit 25,99 Euro bei dem Online-Händler erwerben:

Das Steelbook beinhaltet neben dem eigentlichen Film in der Kinofassung auf 4K-UHD-Bluray zwei weitere Blurays mit folgenden Inhalten:

mehrere Dokumentationen zum Film

Featurettes

Trailer

Bildergalerien

Warum gilt Dune bis heute als Klassiker?

Dune, der Wüstenplanet ist eine Umsetzung des gleichnamigen Sci-Fi-Romans aus der Feder von Frank Herbert. Der Film spielt in der weit entfernten Zukunft des Jahres 10.191, in der die Menschheit das Weltall weiträumig besiedelt hat und sich in untereinander konkurrierende Adelshäuser aufteilt.



Der Herzog Leto Atreides erhält den Wüstenplaneten Arrakis zum Lehen, auf dem das sogenannte "Spice" abgebaut wird. Bei Spice handelt es sich um eine Droge, die gleichzeitig für die Raumfahrt von immenser Bedeutung ist. Leto fällt auf dem Planeten einem Komplott zum Opfer, sein Sohn Paul und seine Konkubine Jessica können jedoch fliehen.



Beide treffen auf das Wüstenvolk der Fremen und bereiten sich mit ihnen darauf vor, das rechtmäßige Erbe von Paul zurückzuerobern. Aber es gibt einige Dinge, die Paul nicht weiß ...

Dune begeisterte in den 1980er Jahren mit einem hohen Maß an Bildgewalt und Originalität. Der Film, der vor kurzem ein Remake erhalten hat, genießt bei vielen Sci-Fi-Fans bis heute ein hohes Ansehen, auch wenn er ein wirtschaftliches Fiasko war.

Die 4K-Fassung, die aktuell auf Amazon verfügbar ist, holt noch einmal alles optisch mögliche aus dem Epos heraus und liefert mehr Details und schärfere Hintergründe als jede andere Version des Films.

