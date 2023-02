Sci-Fi-Meisterwerk endlich im Abo, aber nicht bei Netflix und Amazon: Der beste Film 2022 zeigt Bilder, die ihr so noch nie gesehen habt

Wer den besten Sci-Fi-Film 2022 im Kino verpasst hat, kann sich freuen. Noch vor Netflix oder Amazon Prime kommt das Meisterwerk in Kürze zu Sky.

Marvel kann einpacken, denn der größte Multiversen-Film 2022 war definitiv nicht Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Diesen Titel hat sich Everything Everywhere All at Once verdient, der auf der Moviepilot-Liste der besten Filme des letzten Jahres auf Platz 1 landete. In wenigen Tagen erscheint das Mega-Spektakel endlich in der Streaming-Flat. Allerdings nicht bei Netflix oder Amazon, sondern Sky und WOW.

Die besten Filme 2022: Das ist die Top 25 des Jahres

Nicht bei Netflix oder Amazon: Sci-Fi-Highlight liefert unglaublichen Genre-Mix

Gerade Fans von Indie-Sci-Fi sollten unbedingt zugreifen. Everything Everywhere All at Once verbindet unterschiedlichste Genre-Elemente zu einem schwindelerregenden Mix. Der Film ist Teil Immigrant:innen-Drama, Sci-Fi-Showdown, Martial-Arts-Action und unvergleichlich skurrile Komödie. Im einen Moment versucht Evelyn Wang (Michelle Yeoh) ihre Ehe und Steuererklärung zu retten. Im nächsten Moment unterhalten sich zwei Steine miteinander. Es ist eine einzigartige Erfahrung.

Hinter dem unglaublichen Cocktail aus Einflüssen stecken Dan Kwan und Daniel Scheinert, die schon mit Swiss Army Man ihren Hang zum Bizarren unter Beweis gestellt haben. Die Orientierung in der wilden Mixtur liefern dabei vor allem die starken Performances großer Darsteller. Neben Yeoh sind das insbesondere Ke Huy Quan und Jamie Lee Curtis.

Wann kommt Everything Everywhere All at Once zu Sky?

Wer es jetzt schon nicht mehr erwarten kann, wird nicht mehr lange ausharren müssen. Everything Everywhere All at Once erscheint am 20. Februar 2023 auf Sky Cinema und WOW.

Für episches Heimkino: Das ist einer der besten Ultrakurzdistanz-Beamer *

Die 10 größten Streaming-Filme 2023 bei Netflix, Amazon & Co.

In dieser Ausgabe unseres Moviepilot-Podcasts Streamgestöber schauen wir uns die großen Filme an, die dieses Jahr exklusiv bei Netflix, Amazon, Disney+ und Apple TV+ erscheinen. Herausgekommen ist eine Liste mit zehn besonderen Empfehlungen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Vom Sci-Fi-Epos bis zum potentiellen Oscar-Kandidaten ist alles dabei. Beeindruckend sind vor allem die versammelten Talente. 2023 erwarten uns im Streaming-Bereich neue Filme von Martin Scorsese, David Fincher und Zack Snyder, während vor der Kamera Gal Gadot, Leonardo DiCaprio, Henry Cavill und Chris Hemsworth zu sehen sind.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.