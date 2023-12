Fantasy-Serie für One Piece-Fans neu bei Netflix: Die epischen Kämpfe wurden mit 180 Kameras gefilmt

Bei Netflix gibt es ab sofort die nächste Anime-Verfilmung nach One Piece. In Yu Yu Hakusho erwarten euch epische Fantasy-Kämpfe zwischen Menschen und Dämonen.

Lange Zeit erschauderten Anime-Fans, sobald Netflix eine neue Live-Action-Adaption ihrer Lieblings-Vorlage ankündigt. Und dann bewies One Piece, dass gute Realverfilmungen doch möglich sind. Ob das begeisternde Piraten-Abenteuer eine einmalige Ausnahme war, könnt ihr schon heute herausfinden.

Mit Yu Yu Hakusho startete am 14. Dezember 2023 die nächste Anime-Verfilmung aus dem Hause Netflix, die spektakuläre Dämonen-Kämpfe und Action verspricht. Die 5-teilige Fantasy-Serie adaptiert den legendären Manga von Yoshihiro Togashi sowie dessen Anime-Umsetzung aus den 90er Jahren.

Das nächste One Piece? Darum geht's in der Netflix-Serie Yu Yu Hakusho

In der Netflix-Serie Yu Yu Hakusho befindet sich die Menschheit in Gefahr, als blutrünstige Monster durch ein Portal aus der Dämonenwelt in unsere gelangen. Alle Hoffnung liegt nun auf dem Teenager Yusuke Urameshi, der nach einem tödlichen Unfall vom Prinz der Geisterwelt zurück ins Leben entsandt wird, um als Geisterdetektiv übernatürliche Bedrohungen abzuwenden.

Schaut euch hier den Trailer zur Netflix-Serie Yu Yu Hakusho an:

Yu Yu Hakusho - S01 Trailer (Deutsch) HD

Hartes Kampftraining und gefährliche Begegnungen mit Yokai stehen für Yusuke fortan an der Tagesordnung. Glücklicherweise muss sich der Jugendliche nicht ganz allein gegen die mächtigen Gegner stellen. Das sind die vier Hauptfiguren von Yu Yu Hakusho:

Yusuke Urameshi (Takumi Kitamura) verfügt über spirituelle Kräfte. Seine Technik hört auf den Namen "Spirit Gun", ein mächtiger Energieschuss, den er durch intensives Training perfektionieren muss.

(Takumi Kitamura) verfügt über spirituelle Kräfte. Seine Technik hört auf den Namen "Spirit Gun", ein mächtiger Energieschuss, den er durch intensives Training perfektionieren muss. Kazuma Kuwabara Shûhei Uesugi ) ist Yusukes Mitschüler und kann übernatürliche Wesen wahrnehmen. Seine besondere Fähigkeit: Er kann aus seiner spirituellen Energie ein Schwert formen.

Kurama (Jun Shison) ist ein Fuchsdämon, dessen Seele vor einigen Jahren in den Körper eines Menschenkindes schlüpfte. Seine Kampftechnik: Er kann eine Rose in eine mit Dornen übersäte Peitsche verwandeln.

(Jun Shison) ist ein Fuchsdämon, dessen Seele vor einigen Jahren in den Körper eines Menschenkindes schlüpfte. Seine Kampftechnik: Er kann eine Rose in eine mit Dornen übersäte Peitsche verwandeln. Hiei (Kanata Hongô) ist ein Feuerdämon, der sich ein drittes und mächtiges Auge implantieren ließ. Er kämpft mit einem Schwert, kann aber auch eine zerstörerische Drachenflamme beschwören.

Die Netflix-Serie erweckt gewaltige Kampf-Action zum Leben

Die Vorlage zu Yu Yu Hakusho erschien bereits in den frühen 1990er Jahren und gilt unter Anime-Fans als Kult. Hierzulande ist das Shonen-Werk weitaus weniger bekannt, da weder Manga noch Anime bisher auf Deutsch erschienen sind. Nach über 30 Jahren kann sich das jetzt mit der Live-Action-Adaption ändern.

Ähnlich wie Dragon Ball Z setzt auch Yu Yu Hakusho einen Fokus aus spektakuläre Kampfszenen zwischen Menschen und übernatürlichen Wesen. Um diese glaubhaft und imposant in Szene setzen zu können, wurden die Action-Szenen mit 170 Kameras gefilmt, wie aus einer Netflix-Meldung hervorgeht.

Netflix Warum nuckelt Prinz Koenma an einem Schnuller? Egal, er kann kämpfen

Diese Performance-Capture-Technik mit 360-Grad-Umgebungen erlaubte es den Serien-Machern, reale Charaktere und aufwendig animierte CGI-Gegner auf realistische miteinander interagieren bzw. kämpfen zu lassen. Tomofumi Akahane, der für die visuellen Effekte verantwortlich zeichnet, dazu:

Wir konnten mehr erreichen als jeder andere japanische Titel und eine Qualität erreichen, bei der der durchschnittliche Zuschauer nicht erkennen kann, dass es sich bei dem CGI um CGI handelt.

In die Effekte von Yu Yu Hakusho wurde viel Zeit investiert. Nach den Dreharbeiten im Jahr 2021 befand sich das Projekt zwei Jahre in der Postproduktion. Hinter der Serie steht das japanische Studio Robot, das bereits die Manga-Verfilmung Alice in Borderland für Netflix umsetzte und zuletzt den Monsterfilm-Hit Godzilla: Minus One mitproduzierte.

Ob das Resultat überzeugt und Netflix nach One Piece mit der nächsten fantastischen Anime-Adaption überraschen kann? Davon könnt ihr euch jetzt selbst ein Bild machen. Alle 5 Folgen von Yu Yu Hakusho streamen jetzt bei Netflix.

