Sci-Fi-Reihe geht weiter: Die Tribute von Panem hat seine neue Jennifer Lawrence gefunden

Aktuell werden die Dreharbeiten für den nächsten Sci-Fi-Film aus dem Hunger Games-Universum vorbereitet. Nun steht die Hauptdarstellerin des Die Tribute von Panem-Prequels fest.

Die Hungerspiele sind noch lange nicht zu Ende: Nächstes Jahr entführt uns The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes in die Vergangenheit von Panem und erzählt die Vorgeschichte jener Science-Fiction-Reihe, die in den 2010er Jahren mit Jennifer Lawrence in der Hauptrolle die große Leinwand eroberte.

Im Mittelpunkt des Prequels befindet sich der junge Coriolanus Snow, der später zum gefürchteten Bösewicht in den Panem-Filmen wird. Gespielt wird er von Newcomer Tom Blyth. Darüber hinaus steht nun auch die weibliche Hauptrolle fest: West Side Story-Star Rachel Zegler übernimmt den Part von Lucy Gray Baird, wie Variety berichtet.

Wer ist Lucy Gray Baird-Darstellerin Rachel Zegler?

© Disney Rachel Zegler in West Side Story

Es gibt keine andere Schauspielerin in Hollywood, die gerade eine dermaßen steile Karriere hinlegt wie Zegler. Letztes Jahr lieferte sie in Steven Spielbergs West Side Story ihr Debüt auf der großen Leinwand ab. Als Nächstes ist sie in der DC-Fortsetzung Shazam 2: Fury of the Gods zu sehen, dicht gefolgt von Disneys Snow White-Remake. Darüber hinaus hat sie eine Sprechrolle in dem Animationsfilm Spellbound an Land gezogen.

Und wer ist Lucy Gray Baird in der Welt von Panem?

Lucy Gray Baird stammt aus Distrikt 12 und wird in die zehnten Hungerspiele hineingezogen. Als Mentor bekommt sie Coriolanus an die Seite gestellt, der darüber alles andere als erfreut ist. Dennoch beweist Lucy großes Durchhaltevermögen und kann schließlich auch Coriolanus davon überzeugen, dass mehr in ihr steckt, als er denkt.

Wann startet die Panem-Vorgeschichte im Kino?

The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes basiert genauso wie die vorherigen Filme auf einer Buchvorlage von Suzanne Collins und wird von Francis Lawrence als Regisseur umgesetzt. Das Prequel wurde im Mai 2020 in Buchform veröffentlicht. Die Verfilmung startet am 17. November 2023 in den Kinos.

Was sagt ihr zum bisherigen Cast des Panem-Prequels?