Sci-Fi-Reihe geht weiter: Game of Thrones-Star Peter Dinklage steigt in lang erwartetes Panem-Prequel ein

Game of Thrones-Star Peter Dinklage wird jetzt im Tribute von Panem-Prequel dabei sein. Und seine Sci-Fi-Rolle scheint perfekt zu passen.

Das Tribute von Panem-Prequel The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes versammelt einen Haufen an großen Stars in seinem Cast. Der jüngste Neuzugang ist Game of Thrones-Liebling Peter Dinklage. Und die Rolle scheint ihm wie auf den Leib geschneidert.

Game of Thrones-Star Peter Dinklage spielt einen Sci-Fi-Despoten

Das berichtet unter anderem der Hollywood Reporter . Demnach wird die Dinklage die Rolle von Casca Highbottom übernehmen, den Dekan der Akademie der Akademie des Kapitols. In der Story um den jungen Coriolanus Snow (Tom Blyth) und seinen Tribut-Schützling Lucy Gray Baird (Rachel Zegler) spielt er eine gewichtige Rolle. Er ist dank seiner Funktion ein äußerst mächtiger Mann, der mit strenger Hand auch über Snows weiteres Schicksal bestimmt.

Gerade mit seiner Tyrion-Rolle in Game of Thrones hat Dinklage bewiesen, wie sehr ihm die Charakterrolle eines mächtigen Mannes liegen kann. Sein Hunger Games-Auftritt wird voraussichtlich kälter und bösartiger ausfallen als das Fantasy-Pendant. Nichtsdestotrotz werden viele auf die Facetten gespannt sein, die Dinklage aus der Rolle herausarbeiten kann.

Sci-Fi-Prequel Die Tribute von Panem überrascht mit genialer Besetzung

Wann kommt das Sci-Fi-Prequel zu Die Tribute von Panem ins Kino?

Diese Spannung werden sie allerdings noch eine Weile halten müssen. The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes kommt nämlich erst am 17. November 2023 ins Kino.

Sci-Fi-Nachschub: Die 22 größten Streaming-Filme 2022 bei Netflix und Co.

Im Streaming-Bereich warten dieses Jahr ein paar echte Highlights auf euch. Insbesondere Netflix hat eine Vielzahl vielversprechender Filme angekündigt. Im Podcast Streamgestöber geben wir den Überblick, bei welchen Projekte die Vorfreude besonders groß ist.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Bei Genres wie Science-Fiction, Action, Comedy, Fantasy, Animation und mehr haben Netflix, Disney+ und AppleTV+ garantiert für alle Geschmäcker etwas dabei – egal ob ihr nun auf den neuen Film von Martin Scorsese, das nächste Disney-Remake oder die Verfilmung eures Lieblingsromans hinfiebert.



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.



Freut ihr euch auf Peter Dinklage im Panem-Sequel?