Sci-Fi-Rückkehr mit riesigem Twist: Doctor Who-Finale stellt alle Erwartungen auf den Kopf und enthüllt "falschen" Nachfolger

Mit der finalen Episode von Jodie Whittaker als Doctor Who wurde ein Trailer zur Fortsetzung der Sci-Fi-Serie veröffentlicht. Dieser enthüllt ein bekanntes Gesicht als nächsten Doctor und zeigt erstmals Doctor Nr. 15.

Gerade wurde die letzte Doctor Who-Folge mit Jodie Whittaker in der Titelrolle ausgestrahlt. Passend zum 60-jährigen Jubiläum der Sci-Fi-Serie brachte die Episode ein bekanntes Gesicht zurück, das überraschend als 14. Doctor enthüllt wurde.

David Tennant schlüpft erneut in die Rolle, bevor Ncuti Gatwa aus der Netflix-Serie Sex Education die Figur als 15. Doctor in der Geschichte der Serie verkörpert. Den Teaser zu Staffel 14 mit allen Stars seht ihr oben im Artikelbild-Player.

Schaut hier noch das Verwandlungsvideo mit der Vorstellung des "neuen" Doctor Who:

Doctor Who: The Power of the Doctor - Clip (English) HD

Doctor Who kehrt 2023 auch mit drei Specials zurück

David Tennant war bereits von 2005 bis 2010 in der Doctor Who-Rolle zu sehen. Jetzt ist er vor Gatwa überraschend als 14. Doctor in der Sci-Fi-Serie zurückgekehrt. Der neue alte Doctor Who-Star wird in drei Sonderfolgen dabei sein, die im November 2023 ausgestrahlt werden sollen. Neben Tennant kehrt auch seine damalige Begleiterin Donna Noble (Catherine Tate ) zurück.

Der große neue Doctor Who-Star nach Jodie Whittaker ist aber Ncuti Gatwa, der im Trailer zur 14. Staffel schon kurz vorgestellt wird. Er bekommt es mit How I Met Your Mother-Star Neil Patrick Harris als Bösewicht zu tun, der als bisher größter Gegner für den Doctor beschrieben wird. In der kurzen Vorschau ist er kurz zu sehen.

2023 werden die neuen Doctor Who-Folgen bei der BBC ausgestrahlt. Wann und wo die nächste Staffel der Sci-Fi-Serie bei uns zu sehen ist, steht noch nicht fest.

Was haltet ihr von der überraschenden Doctor Who-Rückkehr?