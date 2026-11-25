Einer der besten Sci-Fi-Filme aller Zeiten wurde bereits mit einem grandiosen Sequel fortgesetzt. Jetzt streamt bei Amazon Prime eine neue Serie aus dem Universum, über die ihr hier mehr erfahrt.

Wenn es um die legendärsten Science-Fiction-Filme überhaupt geht, darf Ridley Scotts Meilenstein Blade Runner mit Harrison Ford in keiner Liste fehlen. Die Geschichte um eine finstere Zukunftsvision, in der menschenähnliche Replikanten gejagt werden, wurde vor knapp zehn Jahren mit dem gefeierten Sequel Blade Runner 2049 von Dune-Regisseur Denis Villeneuve fortgesetzt.

Jetzt wird das ikonische Cyberpunk-Universum nicht im Kino, sondern als Streaming-Serie ausgebaut. Bei Amazon Prime streamen ab heute alle Episoden von Blade Runner 2099, die das Franchise noch weiter in der Zukunft mit einer neuen Geschichte weitererzählen.

Sci-Fi-Highlight neu bei Amazon Prime: Darum geht es in Blade Runner 2099

Die Serie springt nach der Handlung des letzten Films 50 Jahre in die Zukunft und zeigt ein Los Angeles im Jahr 2099, in dem Replikanten mittlerweile die Führung übernommen und die Jagd auf Menschen eröffnet haben. In diesem finsteren Szenario spielt Michelle Yeoh (Tiger & Dragon) die künstlich erschaffene Blade Runnerin Olwen, die das mysteriöse Verschwinden einer Gruppe abtrünniger Replikanten aufklären will, bevor ihr begrenzter Lebenszyklus ein Ende erreicht. Unterstützt wird sie dabei von ihrer neuen Partnerin Cora (Hunter Schafer), die in Wahrheit gar keine Replikantin, sondern ein Mensch ist.

Seit dem 25. November streamen alle acht Folgen der Miniserie Blade Runner 2099 im Amazon Prime-Abo. Die Episoden sind jeweils zwischen 52 und 62 Minuten lang, wodurch ihr euch auf einen etwas ausdauernden Binge-Marathon einstellen müsst.

Kritiken zu Blade Runner 2099 sind nicht einstimmig

Bei dem US-Kritikenaggregator Rotten Tomatoes kommt die Sci-Fi-Serie derzeit auf einen soliden Schnitt von 70 Prozent. In ihrer positiven Review für Variety schreibt Alison Herman über die Performance von Euphoria-Star Hunter Schafer unter anderem:

Blade Runner 2099 ist die bislang größte Bühne für die Schauspielerin und bietet ihr die beste Gelegenheit, ihr gesamtes schauspielerisches Können zu zeigen. Gleich in der ersten Episode führt Cora die Blade Runner auf einer ausgedehnten Verfolgungsjagd durch eine schmutzige, industrielle Stadtlandschaft und liefert sich anschließend einen Nahkampf mit einem weitaus größeren Gegner.

Die Figur erhält eine klassische, motivierende Hintergrundgeschichte in Form ihres eingeschränkten jüngeren Bruders Elias (Lewis Gribben), doch diese Erklärungen sind gar nicht nötig, damit Schafer die Intensität von Coras Gefühlen vermitteln kann: von der Angst, enttarnt zu werden, bis hin zur Feindseligkeit gegenüber den Replikanten, die sie für den Tod ihrer Adoptivmutter verantwortlich macht. Die Besetzung von Schafer an der Seite von Yeoh fühlt sich an, als würde eine etablierte Action-Ikone den Staffelstab an eine aufstrebende Nachfolgerin weiterreichen.

Etwas kritischer hat mein Moviepilot-Kollege Mario Giglio in seinem Serien-Check über Blade Runner 2099 geschrieben:

Man möchte große Fässer über die menschliche Natur, Erinnerungen und das Miteinander unter Andersartigen aufmachen, hat aber weder die neugierige Sprache noch die bildliche Poesie dafür, um diesen Themen gerecht zu werden. Nur jede Menge Budget, um darüber hinwegzutäuschen. Content (derogativ) im Gewand eines Genre-Meilensteins, der sich in Serienform mit unnötigen Nebencharakteren und einer ermüdenden Schnitzeljagd aufplustert, die uns von A zu B zu C bewegt, bis es endlich zu Ende ist.

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Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien im Dezember, die bei Netflix, Amazon, Disney+ und Co. starten, stellen wir euch in der Monatsübersicht vor:

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Die 15 Highlights im Dezember umfassen neben der mit Spannung erwarteten Fantasy-Neuverfilmung Harry Potter auch die Netflix-Adaption von Stolz und Vorurteil, das Amazon-Finale von Maxton Hall sowie eine Sci-Fi-Dystopie für Fans tödlicher Spiele à la Squid Game und Hunger Games.