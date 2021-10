Sci-Fi-Thriller für Squid Game-Fans: Stylische Serie von Kultregisseur lockt mit düsterem Trailer

Squid Game ist eine der erfolgreichsten Netflix-Serien überhaupt, aber nur die Spitze des südkoreanischen Serien-Eisbergs. Bald folgt mit dem Sci-Fi-Thriller Dr. Brain die nächste Großproduktion.

Die tödlichen Spiele aus Squid Game haben sich einigermaßen überraschend zum Phänomen entwickelt. Nach dem Oscar-Sieg von Parasite bewiesen sie einmal mehr die Popularität südkoreanischer Filme und Serien. Schon bald folgt bei Apple TV+ die nächste hochkarätige Serie aus dem Land von Soju und Bibimbap. Gemeint ist Dr. Brain, für die unter anderem Erfolgsregisseur Kim Jee-woon (A Tale of Two Sisters) verantwortlich zeichnet. Diese Woche wurde der Trailer dafür veröffentlicht.

Schaut euch den Trailer für Dr. Brain an:

Dr. Brain - S01 Trailer (English) HD

Worum geht's in der Sci-Fi-Serie Dr. Brain?

In dem von Regisseur Kim Jee-woon inszenierten Science-Fiction-Thriller Dr. Brain kann sich der Wissenschaftler Se-won (Lee Sun-kyun) mit den Gehirnen von Toten verbinden und so in deren Erinnerungen eintauchen. Darin sucht er nach Hinweisen, was hinter dem rätselhaften Tod seiner Familie steckt. Doch die Technik beeinflusst auch Se-wons eigenes Verhalten.



Was Squid Game-Fans noch über Dr. Brain wissen sollten

Während Netflix mit Kingdom, Squid Game und einigen anderen schon mehrere südkoreanische Serien veröffentlicht hat, markiert Dr. Brain ein Novum für die Konkurrenz von Apple TV+. Wie bei dem Streaming-Dienst gewohnt, setzte man vor und hinter der Kamera auf große Namen. Dr. Brain basiert auf einem Webtoon von Hong Jac-ga, der auch die Vorlage des Science-Fiction-Blockbusters Space Sweepers kreierte. Vor der Kamera stehen bekannte koreanische Stars wie Lee Sun-kyun (Parasite) und Lee Yoo-Young (Diva).

Hiesige Fans des koreanischen Kinos dürften aber vor allem beim Regisseur der Angelegenheit aufhorchen: Kim Jee-woon ist immerhin einer der bekanntesten Filmemacher des Landes, der nicht nur mit der brutalen Serienkiller-Hatz I Saw the Devil bewies, wie tief er in die Abgründe des Thriller-Genres zu blicken gewillt ist.

Die zappendustere Story von Dr. Brain dürfte ihm gelegen kommen. Wer nach Squid Game Thriller-Unterhaltung mit reichlich Style sucht (und vermutlich weniger Sozialkritik), könnte hier also richtig liegen.

Wann kommt Dr. Brain zu Apple TV+?

Dr. Brain besteht aus sechs Episoden und erscheint am 3. November 2021 bei Apple TV+.

