Sci-Fi-Tipp bei Disney+: Dystopische Zukunftsvision mit rachsüchtigen Cyborgs, deren Vorlage noch viel verstörender ist

Alita: Battle Angel zeigt eine faszinierend düstere Sci-Fi-Welt. Zwei Aspekte der Manga-Vorlage scheint sich die Adaption aber für Teil 2 aufzuheben – und die sind echtes Albtraum-Futter.

Für mich ist die Welt von Alita: Battle Angel eine der interessantesten Sci-Fi-Dystopien überhaupt. Seit dem Ende des großen Krieges liegt die Erde in Schutt und Asche. Orte wie Iron City sind eine der letzten verbliebenen Zufluchtsorte. Doch hier leben Menschen und Cyborgs im Müll der Himmelsstadt Zalem. Aufsteigen kann nur, wer Außerordentliches schafft, sich also zum Beispiel bei den lebensgefährlichen Motorball-Wettbewerben bis an die Spitze kämpft. Wer hier noch genug organische Körperteile hat, um als Mensch durchzugehen, verliert seine Menschlichkeit schnell.

In dieser Welt wird Alita (Rosa Salazar) reaktiviert, ein Cyborg-Mädchen, deren Überreste aus der Zeit des großen Krieges stammen und die einer legendären Kampftechnik mächtig ist. Sie scheint die Einzige, die sich gegen die Unterdrückung Zalems zur Wehr setzen kann – doch erst einmal muss sie mithilfe von Freunden wie Cyberdoktor Dyson Ido (Christoph Waltz) herausfinden, wer sie ist.

Die düstere Zukunftsvision verhandelt Identität und Menschlichkeit in Zeiten des vollkommenen sozialen Kollapses und schafft dabei ungeahnte technologische Horror-Visionen. Streamen könnt ihr das aktuell bei Disney+ im Abo *. Und trotzdem: Das Abgründigste dieser Welt haben Film-Fans noch gar nicht gesehen.

Der Sci-Fi-Film hat 2 verstörende Elemente der Manga-Vorlage nicht gezeigt – und schreit nach einer Fortsetzung

Alita: Battle Angel ist eine Adaption der japanischen Manga-Reihe Gunnm, die im deutschsprachigen Raum Anfang der 2000er als Battle Angel Alita erschien. Der Film konzentriert sich auf die ersten vier Manga-Bände und zeigt deswegen vor allem Alitas "Origin-Story" und ihre wachsende Wut gegen die Mächtigen in Zalem. Zwei Aspekte, die mir bei Vorlage Gruselgänsehaut über den Rücken gejagt haben, fehlen deshalb. Es folgen leichte Spoiler für die Manga-Reihe.

Die wahre Natur des grausamen Genies Desty Nova

Die Figur taucht im Film zwar auf (gespielt von Edward Norton), allerdings vor allem durch seine Untergebenen, die sich Alita in den Weg stellen. Primär hören wir seine Stimme, klar sehen wir ihn nur am Ende des Films. Im Manga ist Desty Nova ein genialer Wissenschaftler, der Experimente an Menschen durchführt und sich durch Nanotechnologie quasi unsterblich gemacht hat.

Eine Szene aus Band 8 des Mangas bleibt mir hier seit über 20 Jahren im Gedächtnis: Als Novas Sohn Kaos den Unterschlupf seines Vaters besucht, entdeckt er ein Pferdekarussell – allerdings mit lebendigen Tieren, die mit schmerz- und schreckverzerrtem Ausdruck im Kreis galoppieren. In ihren Körpern stecken, wie bei hölzernen Karussellpferden, dicke Stäbe, die sie an Ort und Stelle halten. Eins der Tiere reißt sich schließlich mit Gewalt von dem Pfahl los, bricht jedoch nach wenigen Schritten zusammen und verblutet vor Kaos' Augen.

Nova amüsiert sich über die "Dummheit" des Tieres, das doch einfach nur weiter im Kreis hätte laufen müssen. Und offenbart in der anschließenden Auseinandersetzung mit seinem entsetzten Sohn, wie moralisch verkommen er als Charakter wirklich ist. Eine Szene wie aus einem Albtraum.

Brutale Sci-Fi-Dystopie: Auch der Film zeigt Alita als beeindruckende Kämpferin

Alita: Battle Angel - Clip Ambush Alley (English) HD

Endjoy: Der verstörendste Aspekt des Lebens in Zalem

Im neunten Band der Manga-Reihe stößt Alita in einem Park auf ein seltsames Häuschen. Menschen betreten es, kommen aber nicht mehr heraus. Ihre Begleitung erklärt ihr: Es handelt sich um das sogenannte Endjoy , eine Art Apparat, mit dessen Hilfe Menschen zu beruhigender Musik Suizid begehen können.

Die Vorstellung, dass eine medizinische Behörde eine öffentlich zugängliche Suizid-Maschinerie errichtet, ist verstörend genug. Richtiggehend übel wurde mir, als der Manga konkretisiert, wie die Menschen hier zu Tode kommen: Als Alita die Einrichtung zerstört, zieht sie ein riesiges blutiges Mahlwerk aus dem Boden.

Werden wir diese Aspekte der Vorlage in Alita: Battle Angel 2 sehen? Nicht unwahrscheinlich. Produzent Jon Landau schürte zuletzt Ende 2022 neue Hoffnung auf eine Fortsetzung der Sci-Fi-Geschichte. Nova ist außerdem bereits etabliert – und mit Edward Norton durch einen Schauspieler besetzt, der sich wohl kaum nur für einen verhältnismäßig kleinen Gastauftritt hat casten lassen.

Mehr bei Disney+, Netflix und Co.: Die besten Serienstarts im Mai

Ihr braucht frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Serien, die ihr im Mai bei Netflix, Prime Video, Disney+ und mehr streamen könnt, findet ihr hier in der Monats-Vorschau:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wir haben die langen Startlisten der Streamingdienste geprüft und stellen euch die 20 großen Highlights des Monats im Moviepilot-Podcast Streamgestöber vor. Mit dabei sind der dystopische Sci-Fi-Geheimtipp Silo, Netflix-Action mit Arnold Schwarzenegger und das umjubelte Western-Drama 1923.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.