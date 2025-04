Sci-Fi-Träume werden wahr: Die größte Cyberpunk-Reihe bekommt eine neue Serie und der Trailer hat es in sich

Das große Sci-Fi-Franchise, das Matrix und viele andere inspirierte, meldet sich mit seiner neusten Iteration zurück. Der Teaser-Trailer begeistert vor allem Fans der Cyberpunk-Originalquelle.

Wenn es um Cyberpunk geht, gibt es vor allem drei Sci-Fi-Titel, die das Genre hauptsächlich inspiriert haben: der Roman Neuromancer, der Film Blade Runner und der Manga Ghost in the Shell. Letztgenannter wurde schon in sieben Filmen und drei verschiedenen Serien umgesetzt und meldet sich jetzt mit einer brandneuen Version zurück. Der Teaser-Trailer dazu macht klar, dass man dafür erstmals extrem nah an der Vorlage von Mangaka Masamune Shirow bleibt und überzeugt allein mit einer extrem coolen Präsentation der Groundwork-Zeichnungen.

Schaut hier den Teaser zum neuen Ghost in the Shell:

Ghost in the Shell (2026) - Teaser Trailer (Japanisch) HD

Über die Handlung der neuen Ghost in the Shell-Adaption können wir erahnen, dass sich die halbmechanische Ermittlerin Major Motoko Kusanagi erneut mit kniffligem Cyber-Crime auseinandersetzen wird, während die Menschlichkeit von Cyborgs diskutiert wird.

Das bahnbrechende Sci-Fi-Franchise Ghost in the Shell kehrt zu seinen Cyberpunk-Ursprüngen zurück

Als ultimative Version des Cyberpunk-Meilensteins gilt Mamoru Oshiis Anime-Film-Meisterwerk Ghost in the Shell von 1995, das sogar die Matrix-Filmreihe inspirierte. Die neue Serie orientiert sich jetzt an der Comic-hafteren Vorlage mit runderen Formen und grelleren Farben. Denn während auch die Serie Ghost in the Shell: Stand Alone Complex einen realistischeren Stil wählte, war die Originalversion von Shirow sehr viel leichtherziger und schlüpfriger, ohne mit ganz großen Sci-Fi-Ideen zu geizen.

Die neue/alte kreative Richtung verdeutlicht auch das jüngste Key-Art-Kunstwerk von Charakterdesigner Shuhei Handa:

Laut Anime News Network handelt es sich bei der kommenden Ghost in the Shell-Serie um das Regiedebüt von Moko-chan, der zuletzt an den Storyboards von Dan Da Dan arbeitete. Viel spannender ist aber das Anime-Studio, das hinter dem Projekt steckt, denn unter dem Dach von Masaaki Yuasas Science SARU entstanden innovative Titel wie Space Dandy, Devilman: Crybaby oder eben Dan Dan Dan. Manga-Meister Shirow sagte über die neue Version (via ANN):

Angesichts der Personalveränderungen könnte man dies sogar als den ersten Teil einer zweiten Generation bezeichnen. Der Original-Manga ist recht alt, daher bitte ich um Verständnis (sorry!). Trotzdem hoffe ich aufrichtig, dass dies wieder ein visuelles Erlebnis wird.

Wann und wo erscheint die neue Ghost in the Shell-Serie?

Mit der Rückkehr von Cyborg-Ermittlerin Major Kusanagi von der Section 9 ist 2026 zu rechnen. Welcher Streaming-Dienst sich hierzulande der neuen Ghost in the Shell-Version annehmen wird, ist aktuell noch nicht raus.

Den 90er-Anime-Film findet ihr aktuell bei Amazon Prime Video in der Flat und wenn euch der überzeugt hat, könnt ihr direkt danach am 6. Mai 2025 für die Wiederaufführung von Ghost in the Shell II – Innocence ins Kino gehen. Die Live-Action-Verfilmung mit Scarlett Johnansson streamt bei Netflix.