Sci-Fi und Nolan-Meisterwerk bei Netflix: Alle 24 neuen Filme und Serien der Woche

Wie immer versorgt Netflix seine Nutzer auch diese Woche wieder mit diversen Neuerscheinungen. Wir haben alle frischen Filme und Serien für euch in der Übersicht.

In dieser Woche hat Netflix nicht gerade viele Titel neu ins Programm aufgenommen. Am meisten dürften sich SpongeBob-Fans darüber freuen, dass der neue Film rund um den Schwammkopf und die Meeresbewohner von Bikini Bottom direkt bei Netflix gelandet ist.

Neben SpongeBob Schwammkopf: Eine schwammtastische Rettung hat Netflix seine Abonnent/innen aber vor allem Ende vergangener Woche noch überrascht. Über 60 Titel hat der Streamingdienst am 1. November 2020 veröffentlicht, von denen viele nicht vorher angekündigt waren.

In unsere Übersicht für diese Woche haben wir euch deshalb auch noch ein paar Highlights aus diesem Schwung an Filmen und Serien gepackt. Dazu gehören zum Beispiel Christopher Nolans spektakuläres Blockbuster-Meisterwerk Inception oder das Sci-Fi-Drama Passengers mit Chris Pratt und Jennifer Lawrence.

Neue Filme bei Netflix diese Woche

Neue Serien auf Netflix diese Woche

Neue Specials bei Netflix diese Woche

Felix Lobrecht: Hype

Wie immer gilt: Unsere Übersicht ist nicht zwingend final, da oft am Wochenende noch Filme und Serien erscheinen, die Netflix nicht vorab angekündigt hat.

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Podigee, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden.

