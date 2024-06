Sci-Fi-Wahnsinn bei Amazon Prime: Nicolas Cage schickt euch auf einen absolut beängstigenden Psycho-Trip

Farben sind nicht gruselig oder gefährlich ... oder? Wenn ihr euch da mal nicht täuscht. Zu welchem Albtraum eine neon-verseuchte Lovecraft-Adaption werden kann, zeigt euch heute Nicolas Cage.

Die meisten Darsteller:innen besitzen eine ganz normale Gangschaltung, mit der sie von „gemäßigt entspannt“ bis zu „Intensivschauspiel“ alles abrufen können. Und dann gibt es noch Ausnahmen, die den seltenen „Overdrive-Modus“ besitzen. Eine dieser Ausnahmen ist Nicolas Cage. Wenn man seinen Overdrive mit dem richtigen Stoff kombiniert, ist das Ergebnis der pure Psycho-Trip.

Was könnte in diesem Kontext besser zusammenpassen als Cage und Horror? Oder besser noch, Cage und der Cosmic Horror des H.P. Lovecraft? Müssten die zwei nicht eine erstklassige, verstörend-abgefahrene Symbiose ergeben? Die Antwort: Klar! Die Farbe aus dem All, den ihr ab heute bei Amazon Prime streamen könnt, beweist das eindrucksvoll.

In Die Farbe aus dem All verfallen Nicolas Cage und seine Familie langsam dem Wahnsinn

Nathan (Nicolas Cage) und Theresa Gardner (Joely Richardson) wollen endlich ihrem alten Leben und vielleicht auch den Problemen aus dieser Zeit entkommen. Also kaufen sie eine alte Farm in Neuengland, um dort mit ihren beiden Kindern zusammen neu anzufangen. Sogar Alpakas sind Teil des neuen Lebensplans.

Doch kaum haben sie begonnen, die Idylle hier draußen zu genießen, wird diese auch schon gewaltsam gestört: Ein Meteorit schlägt im Garten ein. Schnell wird klar, dass das Ding aus dem All kein gewöhnliches Stück Fels ist. Seine Farbe ist absolut außergewöhnlich, er leuchtet – und löst sich unerwartet auf.

RLJE Films Die titelgebende Farbe aus dem All

Was ab dieser Sekunde mit der Umgebung passiert, ist ein absoluter Albtraum. Die Farbe des Meteoriten sickert ins Wasser, in die Erde, gerät in die Luft. Und alles, mit dem sie in Berührung kommt, wird auf grauenhafte Weise verändert.

Die Farbe aus dem All bei Amazon Prime ist dank Nicolas Cage und den genialen Effekten absolut verstörend

Wer sich noch nie vor einer Farbe gefürchtet hat, wird in diesem Film damit anfangen. Die schleichende Korruption der Gardner-Farm und ihrer Bewohner ist ein surrealer Horrortrip vom Feinsten. Das reicht von psychedelischen Albtraumsequenzen und einem immer weiter fortschreitenden Wahnsinn der Figuren bis hin zu physischen Konsequenzen.

Dabei kriechen uns die neon-getränkten Bilder Stück für Stück ebenso ins Hirn wie die namensgebende Farbe aus dem All. Die genialen Effekte und Maskenarbeit tun ihr Übriges, um uns gleichzeitig aufs Beste zu unterhalten – und aufs Tiefste zu verstören. Denn was hier passiert, lässt sich nicht aufhalten und spitzt sich mit jeder Minute aufs Gemeinste zu.

RLJE Films Nicolas Cage in Die Farbe aus dem All

Natürlich tut auch Nicolas Cage sein Bestes, um sich wunderbar in den Lovecraft-Irrsinn einzufügen und zum Finale hin schön aufzudrehen. Wer schon immer Cage im Kampf gegen Mutanten-Alpakas sehen wollte, kommt hier voll auf seine Kosten. Fans von einzigartigem Horror oder der Vorlage auch.

Die tödlich-pinke Welt von Die Farbe aus dem All könnt ihr ab heute im Streaming-Abo bei Amazon Prime sehen.



