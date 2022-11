Sci-Fi-Zukunft ungewiss: James Cameron will Avatar 4 und 5 abblasen, wenn Teil 2 versagt

James Cameron hofft mit Avatar 2 auf großen Erfolg. Sollte sich der nicht einstellen, will er mit Avatar 4 und 5 das Finale seiner Sci-Fi-Reihe aufgeben.

Sci-Fi-Fans können es kaum abwarten, bis Avatar 2: The Way of Water ins Kino kommt. Ob James Camerons Mammutwerk aber den Erwartungen gerecht wird und vielleicht sogar den Erfolg des Vorgängers erreicht, ist schwer abzusehen. Sollte der Film ein Flop werden, hat der Regisseur daher einen Notfallplan. Avatar 4 und Avatar 5 müssen dann dran glauben.

James Cameron will Teil 4 und 5 bei Avatar 2-Flop absägen

Slashfilm zitiert ihn aus einer Ausgabe von Total Film:

Vielleicht sagt uns der Markt, dass [zum Avatar 2-Kinostart] in drei Monaten alles zu Ende ist. Oder halb zu Ende [und wir dann sagen müssen:] "Ok, lasst uns die Geschichte in Teil 3 beenden", wenn es einfach keinen Profit gibt. Die Pandemie und der Streaming-Markt [könnten zu dieser Überlegung führen]. Aber vielleicht erinnern wir Zuschauer auch an die Bedeutung des Kinos. Die Frage ist: Wie viele Leute interessiert's?

Camerons Bedenken sind nicht ganz unberechtigt. Gerade große Blockbuster hatten innerhalb der letzten zwei Jahren mit schweren Pandemie-Einbußen zu rechnen. Dagegen ist der Streaming-Markt aggressiver denn je. Auf der anderen Seite hat sich Spider-Man: No Way Home selbst unter widrigen Umständen zum erfolgreichsten Film über seinen Marvel-Helden entwickelt.

Wann kommen die Sci-Fi-Blockbuster der Avatar-Reihe?

Avatar 2 wird am 14. Dezember 2022 ins Kino kommen. Avatar 3 soll am 18. Dezember 2024 erscheinen. Endes des Jahres 2026 und 2028 werden dann hoffentlich Avatar 4 und 5 veröffentlicht.

