Secret Invasion bei Disney+ versteckt einen legendären Marvel-Schurken direkt vor unseren Augen

Die neue Disney+-Serie Secret Invasion bereitet in Folge 2 einen großen Twist vor. Ein Charakter könnte sich bald in einen legendären Fantastic Four-Schurken verwandeln.

Achtung, Spoiler zu Secret Invasion, Folge 2: Während sich einige Fans sicher noch vom Schock der ersten Folge erholen müssen, bereitet die neue MCU-Serie Secret Invasion in der zweiten Episode bereits die nächste Marvel-Überraschung vor: Einer der gefürchtesten Gegner der Fantastic Four könnte sich bereits in der Serie versteckt haben.

Secret Invasion bereitet in Folge 2 großen Marvel-Twist für Gravik vor

In Secret Invasion muss Nick Fury (Samuel L. Jackson) eine Skrull-Verschwörung aufhalten, während der Skrull Gravik (Kingsley Ben-Adir) Pläne schmiedet, um die Erde unter die Kontrolle seines Volkes zu bringen. Folge 2 verrät nun interessante neue Details zu Graviks geheimen Plänen für die Weltherrschaft, die einen überraschenden Marvel-Twist vorbereiten.

Als ein Skrull von Sonya Falsworth (Olivia Colman) gefoltert und verhört wird, erfahren wir von einer mysteriösen Maschine, die Gravik bauen lässt. Talos' Tochter G'iah (Emilia Clarke) stößt derweil auf eine Datenbank, die genetische Informationen über Groot, Frost Beast, Cull Obsidian und Extremis enthält. Will Gravik also Skrulls mit Superkräften anderer Wesen ausstatten?

Im Trailer zu Secret Invasion scheint sich bereits die Antwort auf diese Frage gefunden zu haben:

Disney+ Gravik im Secret Invasion Trailer

Darin ist kurz zu erkennen, wie Gravik seinen Arm zu einem rankenartigen Geflecht verformt. Dem Skrull-Schurken wird es anscheinend gelingen, sich mit seiner Maschine die Kräfte Groots einzuverleiben. Und damit könnte die Serie bereits bestätigt haben, dass Gravik in Wahrheit ein bekannter Schurke aus den Marvel-Comics wird: der Super-Skrull.

Wer ist Super-Skrull in den Marvel Comics?

Der Charakter Gravik selbst existiert in den Marvel-Comics nicht. Ein anderer allerdings schon: Und zwar der bionisch veränderte Skrull namens Super-Skrull, der auch in der Secret Invasion-Vorlage von Brian Michael Bendis aus dem Jahr 2008 eine Rolle spielt.

Disney+ Super Skrull in den Marvel Comics

In den Marvel-Comics trat Super-Skrull erstmals im Jahr 1963 als Bösewicht der Fantastic Four in Erscheinung. Sein eigentlicher unaussprechlicher Name ist Kl'rt. Durch wissenschaftliche Experimente wurden ihm alle Fähigkeiten der Fantastic Four eingepflanzt, die ihn zu einem überlegenen Gegner machten.

Die Fantastic Four-Verbindung könnte darüber hinaus noch wichtig werden. Gerüchten zufolge soll das kommende MCU-Debüt der Superhelden-Familie ohne ihren ikonischsten Widersacher Doctor Doom auskommen. An seiner statt könnte nun der Super-Skrull eine Rolle spielen und damit den Einstand der Fantastic Four stärker mit der bestehenden MCU-Geschichte verknüpfen.

Aktuell ist das alles natürlich noch Spekulation. Sobald die 6 Episoden von Secret Invasion aber ausgestrahlt sind, werden wir sicherlich einen besseren Eindruck davon haben, welche Pläne das MCU in Zukunft noch für die Skrull bereithalten könnte.

Mehr zu Secret Invasion und Super Skrull könnt ihr im Podcast hören:

In dieser Folge des Moviepilot-Podcasts Streamgestöber stellen wir die ersten beiden Folgen von Secret Invasion auf den Prüfstand und klären unter anderem die Fragen: Funktioniert der ernste und brutale Ton des MCU-Thrillers? Welche neuen und alten Figuren begeistern bisher am meisten? Zudem haben wir bereits Theorien, wie es nach Folge 2 weitergehen könnte.

