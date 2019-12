See mit Jason Momoa: Kommt eine 2. Staffel der Apple-Serie?

Apple TV+ schickt all seine Eigenproduktionen in eine zweite Runde. Neben Morning Show mit Jennifer Aniston und Reese Witherspoon wird auch See mit Jason Momoa verlängert.

Vor weniger als zwei Monaten ging der Streaming-Dienst von Apple an den Start, der mit mehreren Eigenproduktionen aufwartet. Nachdem bereits die anderen Serien von Apple TV+ eine zweite Staffel erhalten haben, wurde auch See - Reich der Blinden mit Jason Momoa laut Den of Geek in die Verlängerung geschickt.

See mit Jason Momoa erhält 2. Staffel auf Apple TV+

Alle vier Apple TV+-Serien - Dickinson, For All Mankind, The Morning Show und nun auch See - wurden um eine weitere Staffel verlängert.

In einem Artikel vom Hollywood Reporter wird außerdem preisgegeben, dass See mit seinen zwei Staffeln 240 Millionen Dollar auf die Waage bringt und damit zu den teuersten Produktionen von Apple TV+ gehört. Jason Momoa und Sylvia Hoeks werden mit großer Wahrscheinlichkeit zu See zurückkehren.

Darum geht es in See bei Apple TV+

Viele Jahre in der Zukunft wurde die Weltbevölkerung durch ein Virus drastisch dezimiert. Die Menschen leiden fortan alle an Blindheit und leben in Stämmen in der Wildnis. Als der Stammesanführer Baba Voss (Jason Momoa) Vater von Zwillingen wird, muss er diese beschützen.

Denn die kleinen Babys sind die einzigen Menschen, die sehen können. Die mächtige Anführerin eines gegnerischen Stammes, Königin Kane (Sylvia Hoeks), erfährt von dem Wunder und erklärt dieses als Hexerei. Nun macht sie es sich zur Aufgabe, die beiden Kinder ausfindig zu machen und zu vernichten.



Einen näheren Einblick in die Serie bietet ein Trailer. See ist zusammen mit Apple TV+ am 01.11.2019 an den Start gegangen. Wann die 2. Staffel bei dem Streaming-Dienst erscheinen wird, ist noch unklar.

Lohnt sich Apple TV+? Hört den Moviepilot-Podcast:

Andrea, Max und Patrick knöpfen sich in der 4. Folge Streamgestöber Apple TV+ vor und haben die größten Serien angetestet. Von Jason Momoa bis Jennifer Aniston sind bei den Serien knackige Hollywood-Namen vertreten, aber lohnt es sich auch reinzuschauen bei The Morning Show & Co.?



Was haltet ihr von Apple TV+ und seinem Streaming-Angebot?