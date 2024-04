Selber Macher, besser gemacht: Neuer Wednesday-Ersatz mit Jenna Ortega vermeidet große Schwäche des Netflix-Hits

Tim Burton steht mit seiner Horror-Fortsetzung Beetlejuice 2 in den Startlöchern. Darin vermeidet er einen großen Fehler seines Netflix-Hits Wednesday.

Die 1. Staffel von Wednesday mauserte sich im Herbst 2022 zu einem massiven Hit für Netflix und hält bis heute den Titel der englischsprachigen Serie mit den meisten Views auf dem Streamingdienst. Der High School-Horror mit Jenna Ortega wartete jedoch mit einer Schwäche auf, für die die Serie damals massiv kritisiert wurde: Denn für viele Zuschauer:innen war der mit Spannung erwartete Bösewicht der Serie – das großäugige Monster Hyde – letztendlich nicht gruslig genug und somit eine bittere Enttäuschung.

Das wurde vor allem dem Umstand zugeschrieben, dass Hyde ein reines CGI-Produkt war und von der modernen Technik nahezu glattgebügelt wurde. Aus diesem Fehler scheint Serien-Macher Tim Burton nun offenbar gelernt zu haben, denn für seinen neuesten Streich Beetlejuice Beetlejuice bedient sich der Regisseur wieder einer Technik, die sich seit Jahrzehnten im Filmbusiness bewährt hat.

Praktische Effekte statt viel CGI: In Beetlejuice 2 macht Tim Burton es richtig

So erklärte Hauptdarsteller Michael Keaton bereits im Februar gegenüber People , dass Beetlejuice Beetlejuice größtenteils auf moderne Technologien wie CGI verzichte und Burton hier stattdessen zu seinen Wurzeln zurückkehrt:

Die eine Sache, die [Tim Burton] und ich sehr früh entschieden haben, falls wir [Beetlejuice] nochmal drehen sollten, war etwas ohne zu viel Technologien zu machen. Es sollte sich handgemacht anfühlen.

Viele Fans hatten dennoch Bedenken, dass Beetlejuice 2 einen ähnlichen Fehler begehen würde wie die 1. Staffel von Wednesday und Burton seine großartigen Effekte über den Haufen wirft, die er 1988 im ersten Beetlejuice-Film präsentierte.



Auf der CinemaCon in Las Vegas wurde nun jedoch umfangreicheres Material der Horror-Fortsetzung gezeigt, die Keatons Äußerungen tatsächlich bestätigen. So schreibt etwa Andrew J. Salazar von Discussing Film auf X:



Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Sie haben keine Witze gemacht, viele von diesen Gags sind durch praktische Effekte gemacht. Michael Keaton reißt sich den Bauch auf und hunderte Schlangen-Puppen kommen zum Vorschein. Ein animatronischer Beetlejuice-Kopf mit herausfallenden Augen. Braut Tím Burton hier etwas großartiges zusammen?

Video-Empfehlung für Horror-Fans: Supernatural - Best of Castiel

Supernatural - Best of Castiel

Wann kommt Beetlejuice 2 ins Kino?

Selbst von den praktischen Effekten in Beetlejuice Beetlejuice überzeugen können wir uns spätestens am 5. September 2024, wenn die Horror-Komödie in die deutschen Lichtspielhäuser einzieht.

Podcast zu The Walking Dead: Gelingt die große Rückkehr mit The Ones Who Live?

Wir nehmen die neue Zombie-Serie The Walking Dead: The Ones Who Live nach ihrem Ende genau unter die Lupe: Gelingt die lang erwartete Rückkehr von Rick und Michonne? Und wie fügen sich die 6 Folgen ins gesamte TWD-Universum ein?

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Nach einer kurzen Einschätzung ohne Spoiler steigen wir tiefer in die Figuren, Bösewichte und Entwicklungen ein: Kann die neue Serie die Mutterserie von The Walking Dead mit ihrem Finale überflügeln?



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf oder Abschluss eines Abos über diese Links erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.