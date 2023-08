Seltenes Netflix-Glück: Abgeschriebene Serie wurde überraschend für 2. Staffel verlängert

Wie, wann und warum Netflix Serien verlängert, ist vielen Fans oft ein völliges Rätsel. Jetzt wurde eine dänische Serie über ein Jahr nach dem Start um eine zweite Staffel verlängert.

Netflix erfüllt Wünsche, bricht aber auch Herzen. Bei jeder Serien-Absetzung gibt es unzählige Fans, die sich verdutzt und traurig fragen müssen, warum ausgerechnet bei ihrem Liebling der Stecker gezogen wurde. Es geht aber offenbar auch andersherum: Die dänische Serie Befruchtet bekommt jetzt eine zweite Staffel. Und das fast 15 Monate nach Staffel 1.

Netflix-Überraschung: RomCom über Schwangerschaft bekommt Staffel 2

In Befruchtet sorgt die renommierte Ärztin Nana (Josephine Park) mit einer Spermaprobe aus einer betrunkenen Laune heraus selbst für ihre Schwangerschaft. Am nächsten Tag sieht die Idee nicht mehr ganz so grandios aus. Neben schweren Schuldgefühlen muss unter anderem das Gespräch mit dem ahnungslosen Vater bewältigt werden.

Wie Netflix nun angekündigt hat, erhält Befruchtet eine zweite Staffel. Dort tritt Nana nach der Geburt ihres Kindes ihren Job wieder an und muss Mutterschaft und Karriere ausbalancieren. Viele Fans werden sich über die Fortsetzung, aber nicht über die Wartezeit freuen: Immerhin vergingen seit dem Netflix-Start der Serie im Juni 2022 fast 15 Monate.

Wann kommt Befruchtet Staffel 2 zu Netflix?

Ein offizielles Startdatum für die zweite Staffel von Befruchtet gibt es derzeit leider noch nicht. Auf Grundlage des gegenwärtigen Produktionsstands gegen wir frühestens von einer Veröffentlichung Ende 2024 aus.

