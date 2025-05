LOL-Star ersetzt Jan Böhmermann mit eigener Show: "Auf diese Chance habe ich 20 Jahre gewartet"

Seit 2020 ist Jan Böhmermann mit seiner Show im ZDF zu sehen. Doch bald begibt sich das ZDF Magazin Royale in die Sommerpause und ein hochkarätiger Comedian wird den Sendeplatz übernehmen.

Jan Böhmermann macht mit seinem ZDF Magazin Royale jeden Freitag die Medienlandschaft unsicher und ist immer für eine Überraschung gut. Dabei scheut er weder Klagen noch Anwälte. Doch bald geht die beliebte Late-Night-Show in die Sommerpause und ein beliebter Comedian bekommt den Sendeplatz mit seiner eigenen Late-Night-Show.

Till Reiners übernimmt Sendeplatz mit Till Tonight

Ab dem 20. Juni wird Till Reiners mit seiner neuen Show Till Tonight auf dem Sendeplatz des ZDF Magazin Royale zu sehen sein. Die Show wird immer freitags um 23 Uhr im ZDF ausgestrahlt, ist aber bereits ab 20 Uhr in der ZDF-Mediathek verfügbar.

Till Reiners ist vor allem durch seine Auftritte in Die Anstalt und der heute-show bekannt geworden. Letztere hat er sogar zeitweise moderiert, als Oliver Welke krankheitsbedingt ausfiel. Aktuell ist er in der sechsten Staffel von LOL: Last One Laughing zu sehen.

Weitere TV-News:

Das könnt ihr in Till Reiners neuer Show erwarten

In Till Tonight moderiert der namensgebende Comedian die Show und gibt jede Woche prominenten Gästen die Bühne. Neben bekannten Gesichtern wie Hazzel Brugger sollen auch eher unbekannte Stand-up-Comedians auftreten. Reiners wird auch hin und wieder außerhalb des Studios zu sehen sein und sich "aus seiner Komfortzone" bewegen.

Gegenüber DWDL äußerte sich der Comedian über seine Late-Night-Show. Er freue sich über die Möglichkeit einer eigenen Show, sei sich aber auch der Risiken bewusst. Er sagt:

Es hat alles schon mal gegeben. [...] Das neue an der Show ist meine Art des Humors und der Perspektive – und die meines Teams. Junge, talentierte Stand-Up-Comedians, von denen viele noch nie Fernsehen gemacht haben



Das Late-Night-Genre hat aktuell in Deutschland einen schweren Stand. Ein Beispiel hierfür ist das Ende von Klaas' Late Night Berlin. Auch das ZDF versuchte sich erfolglos an verschiedenen Formaten mit diversen Promis, wie Aurel Mertz oder Tommi Schmitt. Till Reiners macht sich deswegen aber keine Sorgen, sondern freut sich über die Möglichkeit. "Auf diese Chance habe ich 20 Jahre gewartet. Wie geil, dass es klappt!", so der Comedian.

So lange läuft das ZDF Magazin Royale noch

Das ZDF Magazin Royale läuft noch bis zum 13. Juni jeden Freitag um 23 Uhr im ZDF. Danach übernimmt Reiners mit Till Tonight, das wohl den gesamten Sommer läuft.