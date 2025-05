Die Ringe der Macht-Star deutet Gandalfs Scheitern in Staffel 3 an: "Er tut entsetzliche Dinge"

Für Staffel 3 der Herr der Ringe-Serie teasen zwei Ringe der Macht-Stars jetzt schon, dass uns düstere Mittelerde-Aussichten in der Zukunft der Amazon-Serie erwarten.

Nachdem Staffel 3 der Fantasy-Serie Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht nach reichlich Wartezeit von Amazon offiziell bestellt wurde, haben laut GQ die Dreharbeiten in den Shepperton Studios nahe London begonnen. Die Stars von Sauron und dem Fremden ließen sich bereits zu einigen düster-vorfreudigen Andeutungen hinreißen. (Achtung, Spoiler für Staffel 2.)

Staffel 3 der Herr der Ringe-Serie bringt Tränen für Gandalf und Macht für Sauron

Trotz der relativ späten Amazon-Bestellung des Herr der Ringe-Nachschlags liefen die Vorbereitungen zur nächsten Season im Hintergrund längst auf Hochtouren und es ist schon viel zu Staffel 3 von Die Ringe der Macht bekannt. Im Gespräch mit Deadline gaben die Stars des frisch enthüllten Gandalf (Daniel Weyman) sowie von Sauron (Charlie Vickers) nun Einblicke in das, was uns in Zukunft in Mittelerde erwartet.

Daniel Weyman, der als "der Fremde" in Staffel 2 endlich zu seinem Namen Gandalf kam, deutete beispielweise an, dass Staffel 3 einige "Tränen" mit sich bringen würde. Nur woher rühren die?

Der junge Gandalf [kann nur] aus seinem Scheitern lernen. Buchstäblich alles kann passieren, denn nur so [durch Fehltritte] kann er zu dem weisen Wesen werden, dass wir später treffen. Nur, wenn er versehentlich einige ziemlich entsetzliche Dinge tut und seinen Fuß an die falschen Orte setzt, kann er sich wieder daraus hervorziehen und weiter lernen. Ich hoffe auf viele solcher Taten, dass er sich weiterentwickeln und zu dem Zauberer reifen kann, den wir alle lieben.

Sicherlich werden auch die neuen Cast-Mitglieder in Staffel 3 dabei eine Rolle spielen. Zumindest Bösewicht Sauron hat aber einen genauen Fahrplan, was er in der neuen Season mit Mittelerde vorhat, verrät sein Star Charlie Vickers:

Ich habe unglaubliches Glück, dass Sauron in dieser Zeit sehr spezifische Dinge tut. Wir sehen viele aufregende Ereignisse, die Fans bestimmt begeistern werden. Ich meine: Er hat jetzt fast alle Ringe, aber einen braucht er noch, um seine Kollektion komplett zu machen. Er ist fest entschlossen und hat das alles seit Jahrhunderten geplant. Auf diese Reise freue ich mich sehr. Hoffentlich übernimmt er Mittelerde.

Wann startet Staffel 3 von Die Ringe der Macht bei Amazon?

Ein genaues Startdatum hat Amazon für Staffel 3 der Herr der Ringe-Serie noch nicht bekannt gegeben. Wir rechnen aber, wie zwischen Staffel 1 und 2, erneut mit einem 2-Jahres-Abstand bei der Veröffentlichung. Das bedeutet, Die Ringe der Macht kommt voraussichtlich im Herbst 2026 zurück zu Prime und wird dann auch innerhalb der Erzählung einen Zeitsprung von mehreren Jahren machen.

