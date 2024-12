Sensation für deutsche The Rookie-Fans: Staffel 7 kommt zwei Monate früher als gedacht in der Synchronfassung

Das neue Jahr hält eine freudige Überraschung für The Rookie-Fans bereit. Staffel 7 der Polizei-Serie kommt viel früher als erhofft auf Deutsch zu uns.

Was bei Staffel 5 noch fast ein Jahr gedauert hat und bei Staffel 6 über zwei Monate wurde nun drastisch verkürzt: Die brandneue 7. Staffel von The Rookie kommt nur zwei Wochen nach US-Start schon in der deutschen Synchronfassung zu uns.

So könnt ihr The Rookie Staffel 7 schon im Januar auf Deutsch und Englisch schauen

In den USA startet die neue Staffel mit Nathan Fillion als nicht mehr ganz so neuer Polizist am 7. Januar 2025. Nur drei Tage später könnt ihr die Folge schon bei WOW im Originalton streamen, und nur zwei Wochen darauf kommt sie in der deutschen Fassung.

Startdaten für den Auftakt von The Rookie Staffel 7:

07. Januar 2025: Folge 1 startet in den USA bei ABC

Folge 1 startet in den USA bei ABC 10. Januar 2025: Folge 1 ist in Deutschland im Originalton bei WOW zu streamen

Folge 1 ist in Deutschland im Originalton bei WOW zu streamen 24. Januar 2024: Folge 1 läuft um 20.15 Uhr bei Sky One in der deutschen Synchronfassung und ist danach bei WOW zu streamen

Erneut bringt also Sky beziehungsweise WOW The Rookie erstmal exklusiv nach Deutschland. Staffel 6 kam zwar auch am Tag nach dem Original-Start schon zu WOW, allerdings nur im Originalton. Es dauerte bei Staffel 6 über zwei Monate, bis hierzulande die deutsche Fassung zu hören war.

Wie TV Wunschliste berichtet, dürfte die amerikanische Programmplanung bei der schnellen deutschen Ausstrahlung geholfen haben. ABC hat den Termin für Staffel 7 auf 2025 nach hinten verschoben, um die Serie dann wöchentlich ohne Unterbrechungen (z.B. Winterpause) bis Mai auszustrahlen. Damit könnte genug Zeit gewesen sein, die Synchronisation frühzeitig zu beginnen.

Alles Weitere, das ihr wissen müsst, haben wir euch in unserem großen Überblicksartikel zu The Rookie Staffel 7 zusammengefasst. Hier findet ihr den ersten Trailer mit den neuen Rookies, Episodenanzahl und alles zum Schock-Ausstieg von Tru Valentino.

Ihr braucht schon im Dezember Serien-Nachschub? Hört unseren Podcast

Wer nicht bis Januar warten will, für den haben wir in dieser Folge unseres Podcasts Streamgestöber die besten Starts im Dezember im Überblick:

Die 15 Serien-Highlights im Dezember 2024 umfassen neben Thriller, Sci-Fi und einem neuverfilmten Fantasy-Abenteuer auch die Rückkehr des beliebten Serienkillers Dexter, eine neue Star Wars-Serie sowie neue Folgen der erfolgreichsten Netflix-Serie aller Zeiten, Squid Game.