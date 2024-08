Serien-Göttin schnappt sich One Piece Staffel 2-Rolle und Fans sind begeistert: "Casting-Team verdient Gehaltserhöhung"

Die Enttäuschung war groß, als Jamie Lee Curtis doch nicht in One Piece auf Netflix mitspielen konnte. Ihr prominenter Ersatz als Manga-Ärztin Dr. Kureha scheint aber auf Anklang zu stoßen.

One Piece-Fans waren ganz aus dem Piratenhäuschen, als Oscarpreisträgerin Jamie Lee Curtis für das Casting von Manga-Figur Dr. Kureha in Aussicht gestellt wurde. Die Traumbesetzung der 141-jährigen Ärztin kam aufgrund von Terminproblemen leider nicht zustande und eines war klar: Wer auch immer die Rolle bekommt, wird es schwer haben, die Enttäuschung auszugleichen.

Nun wurde die Rolle für die Netflix-Serie besetzt – und es kam ganz anders. Fans sind sogar erneut begeistert von der genialen Wahl. Ein X-User schrieb zu sehr viel Zuspruch etwa: "Die Casting-Abteilung verdient eine Gehaltserhöhung, sie treffen immer ins Schwarze."

Serien-Superstar Katey Sagal übernimmt One Piece-Rolle, die für Jamie Lee Curits vorgesehen war

Die aus der Kult-Sitcom Eine schrecklich nette Familie und dem Biker-Drama Sons of Anarchy bekannte US-Schauspielerin Katey Sagal hat laut TVLine die Rolle der Dr. Kureha an Land gezogen. Sie ist aber nicht nur die Frau von Al Bundy gewesen, sondern mittlerweile auch mit Dan Conner (John Goodman) fiktiv vermählt, nachdem sie Roseanne im Rahmen der noch laufenden Spin-off-Sitcom Die Conners ersetzte. Außerdem leiht sie der Sci-Fi-Zyklopin Leela aus Futurama in der englischen Originalversion ihre Stimme.

Weitere Neuverpflichtungen für Staffel 2 von One Piece sind laut Deadline Heroes-Star Sendhil Ramamurthy als Nefertari Cobra und Mark Harelik (Preacher) als Dr. Hiriluk. Alle weiteren Casting- und Hintergrund-Infos zur kommenden Season findet ihr in unserem Alleswisser-Artikel.

Dank Vorlagenautor Eiichiro Oda wissen wir mittlerweile auch, welche Locations im kommenden Kapitel von der Strohhutbande besucht werden. Fans der Manga- oder Anime-Version können sich schon mal auf Loguetown, Reverse Mountain (Twin Cape), Whiskey Peak, Little Garden und Drum Island gefasst machen. Das Königreich Alabasta wird erst in Staffel 3 besucht.

Ob es jemals eine Prequel-Serie zu One Piece geben wird? Zum Beispiel über die Abenteuer von Gol D. Roger? Angesichts des aktuellen Serien-Trends der Vorgeschichten wäre das nicht komplett undenkbar. Apropos ...

