One Piece-Traum auf Netflix geplatzt: Hollywood-Legende sagt heiß erwarteten Staffel 2-Auftritt ab

Die Netflix-Dreharbeiten zu One Piece Staffel 2 sind gerade erst angelaufen. Aber schon jetzt ist klar, dass sich ein großer Fan-Wunsch an Hollywood-Legende Jamie Lee Curtis nicht erfüllen wird.

Man bekommt nicht immer, was man will. Das erfahren nicht zuletzt auch die One Piece-Piraten in Staffel 1 der Manga-Adaption auf Netflix. Jetzt erfahren es auch ihre Fans. Denn ein großer Fan-Traum für die zweite Staffel wird nie Realität werden: Jamie Lee Curtis tritt nicht als Dr. Kuleha auf.

Dr. Kuleha in One Piece Staffel 2: Horror-Ikone Jamie Lee Curtis wollte die perfekte Rolle spielen

One Piece-Produzentin Becky Clements erklärte gegenüber Deadline :

[Curtis] liebt die Serie. Aber sie arbeitet an zu vielen Filmen und Serien, die gegenwärtig produziert werden. Daher können wir unsere Termine nicht vereinbaren. Sie wollte die Rolle unbedingt spielen, aber sie hat größere Prioritäten. Es wurde einfach zu kompliziert.

Die Schauspielerin, die in ihrer langen Hollywood-Karriere etwa in Halloween und True Lies zu sehen war, begeisterte sich Anfang 2023 überraschend für eine One Piece-Rolle.

Toei Animation / Crunchyroll Dr. Kuleha in der One Piece-Anime-Serie

"Sie trägt diese tiefen Schlaghosen und sieht ziemlich fies aus", schwärmte sie für ihre Wunschrolle, die 141-jährige Ärztin Dr. Kuleha. Im Interview, das unter anderem bei TikTok zu finden ist, fährt sie fort: "Sie hat dieses strähnige graue Haar und [meine Tochter] meint, das könnte ich doch spielen."

Tatsächlich hielten nicht wenige Fans Curtis daraufhin für die perfekte Besetzung. Jetzt werden sie sich damit abfinden müssen, dass ihr Traum geplatzt ist. Wer Dr. Kuleha anstelle des Hollywood-Stars spielen soll, ist noch nicht bekannt.

Wann kommt One Piece Staffel 2 zu Netflix?

Staffel 2 des Netflix-Hits One Piece hat noch keinen deutschen Starttermin. Da die Dreharbeiten gerade erst begonnen haben, gehen wir nicht vor 2025 von einer Veröffentlichung aus.

