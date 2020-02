Sex Education Staffel 2: Alternatives Ende gibt Hoffnung für Otis und Maeve

Sex Education Staffel 2 bei Netflix endete mit einem dicken Runterzieher. Jedoch existiert eine andere Version der finalen Szene mit Otis und Maeve, die hoffnungsvoller ist.

Achtung, Spoiler zu Sex Education! Sex Education zählt zu den beliebtesten Serien auf Netflix und begeisterte die Zuschauer auch in Staffel 2. Im Mittelpunkt standen dabei unter anderem wieder Otis und Maeve, die offensichtlich ineinander verliebt sind, aber einfach kein Paar werden wollen - beziehungsweise können.

Am Ende der 2. Staffel von Sex Education hinterlässt Otis Maeve eine Sprachnachricht, in der er ihr seine Liebe gesteht. Isaac soll Maeve darauf hinweisen, ihre Mailbox abzuhören, stattdessen jedoch löscht er Otis' Nachricht, weil er anscheinend selbst in Maeve verliebt ist. Für Fans ist diese Wendung ein herber Rückschlag, doch hätte die Staffel nicht ganz so pessimistisch verlaufen müssen.

Tatsächlich wurde laut einem Bericht von Popsugar ein alternatives Ende abgedreht. Dieses enthält eine kleine Veränderung, die aus Sicht von Maeve (Emma Mackey) und Otis (Asa Butterfield) einen durchaus großen Unterschied gemacht hätte.

Mehr zu Sex Education: Fans sind verliebt in die Netflix-Serie

Sex Education auf Netflix: Das passiert beim alternativen Ende von Staffel 2

In der letzten Szene von Sex Education Staffel 2 folgt die Kamera Otis und Maeve getrennt, nachdem wir von Issacs egoistischer Tat erfahren haben. Dabei gehen beide in verschiedene Richtungen. Wir wissen also zu diesem Zeitpunkt, dass eine romantische Beziehung zwischen ihnen einmal mehr durch einen unglücklichen Umstand verhindert wurde.

Auch beim alternativen Ende sehen wir besagte Zeitlupenaufnahme. Dieses Mal allerdings lächeln Otis und Maeve - so, als hätten die beiden sich gerade getroffen (und ausgesprochen). Jene Version deutet mithin ein Happy End an. Regisseur Ben Taylor filmte den Moment nach eigenen Angaben heimlich, ohne der Serien-Schöpferin Laurie Nunn davon zu erzählen:

Ich habe das Ding einfach gedreht, um frech zu sein, denn manchmal bin ich das eben. [...] Ich wollte eine alternative Version zusammenschneiden, nur um zu schauen, wie es aussieht!

Leider werden wir das abweichende Ende voraussichtlich nie zu Gesicht bekommen, obwohl die Sex Education-Stars Emma Mackey und Asa Butterfield sich gemäß einer Aussage von Taylor einen Abschluss für das Hin und Her zwischen ihren Serienfiguren gewünscht hatten.

Meinung zu Sex Education Staffel 2: Die Netflix-Serie verkommt zur Teenie-Seifenoper

Ob Otis und Maeve aus Sex Education irgendwann zusammenfinden, ist momentan noch ein großes Geheimnis der Showrunnerin Nunn. Immerhin ist Staffel 3 der beliebten Teenie-Serie bereits in Arbeit, sodass wir weiter hoffen dürfen. Einen konkreten Starttermin bei Netflix haben die neuen Folgen bislang nicht.

Bei Moviepilot gibt es Fans von Sex Education Staffel 2 - hört den Podcast:

Andrea, Matthias und Max diskutieren in der neuen Podcast-Folge von Streamgestöber über die besten Teenie-Serien bei Netflix:



Wir reden darüber, warum Netflix so gute Teenie-Serien und Jugendfilme macht, weshalb sich dort eher die Männer als die Frauen ausziehen und warum sich die beiden Staffeln Sex Education und alle drei Staffel Chilling Adventures of Sabrina unserer Meinung nach lohnen.



