Shadow and Bone: Staffel 2 des Fantasy-Hits ist am besten, wenn sie ihre langweiligen Hauptfiguren vergisst

Netflix' Fantasy-Serie Shadow and Bone hat in Staffel 2 eine große Stärke, die zum Problem wird: Während die Krähen uns im Sturm erobern, verblassen Alina und Co.

Die 2. Staffel Shadow and Bone - Legenden der Grisha entfesselt bei Netflix den ultimativen Kampf zwischen Licht und Dunkel: Sonnenkriegerin Alina muss "den Dunklen" Kirigan besiegen, indem sie seine Schattenflur und Schatten-Monster besiegt. Klingt nach aufregender Fantasy? Wäre es auch, wenn die Hauptfiguren der Serie im Vergleich mit einer kleinen Diebesbande nicht an Strahlkraft verlieren würden. (Achtung, Spoiler zu Staffel 2 von Shadow and Bone.)



Das wahre Highlight der 2. Staffel Shadow and Bone sind die Krähen

Lichtlenkerin Alina (Jessie Mei Li) und Fährtensucher Mal (Archie Renaux) tragen in Staffel 2 von Shadow and Bone die Last der Handlung auf ihren Schultern: Um General Kirigan (Ben Barnes) zu bezwingen und die Dunkelheit im Land zu zerstören, begeben sie sich auf die Suche nach weiteren Kräftemehrern, die Alinas Macht steigern sollen. Doch auch wenn ihre Heldenreise sie einmal quer über die Karte des Kontinents führt, treten die Hauptfiguren in ihrer Charakter-Entwicklung auf der Stelle. Denn jetzt, wo sie sich als Liebespaar gefunden haben und Alina ihre Kräfte akzeptiert, zeigen beide sich in Staffel 2 von keiner neuen Seite mehr. Und das schmälert zugleich das Interesse an ihren heroischen Taten.

Netflix Shadow and Bone Staffel 2: die Krähen

Ganz anders sieht das bei der Serien-Rückkehr der Krähen aus: Die Diebe aus Ketterdam haben als Nebenfiguren nichts zu tun und punkten trotzdem bei jedem Auftritt. Alina buhlt als Weltretterin um die Gunst des Publikums. Die fünf Kriminellen verfolgen in den ersten 4 Episoden der 2. Staffel nur einen persönlichen Rachefeldzug. Trotzdem sind es ihre Namen, die sich ins Gedächtnis brennen:

Staffel 2 ist ein Kampf von Handlungsträgern und Sympathieträgern. Einer, den Alina, Mal und Kirigan gegen die Krähen nur verlieren können. Ich ertappe mich dabei, dass ich in jeder Folge sehnsüchtig auf das Erscheinen der Diebesbande warte. Shadow and Bone hat mittlerweile über 15 wichtige Figuren im Ensemble, die alle um meine Aufmerksamkeit ringen. Wie beim Speed-Dating muss es ihnen in wenigen Szenen gelingen, mich zu überzeugen. Die sechs Kriminellen schaffen das, weil sie mir nicht wie Alina lang und breit von ihrem Tagesablauf erzählen, sondern stattdessen einen Einblick in ihre Seelen gewähren.



Warum die Krähen in Shadow and Bone heller strahlen als jede Sonnenkriegerin

Denn die 2. Staffel nutzt die "Untätigkeit" der Krähen, um sie zu Charakteren mit Ecken und Kanten zu formen. Statt einer Reise durch Ravka erlebt die Diebesbande eine Reise ins Innere. Dafür sind Serien als mehrstündige Erzählformate schließlich wie gemacht: um Figuren wirklich kennenzulernen.

Netflix Shadow and Bone Staffel 2: Kaz Brekker (Freddy Carter)

Nehmen wir das eiskalte Mastermind Kaz Brekker als Beispiel: Darsteller Freddy Carter mag das "satanischste Gesicht seit Jack Nicholson" haben , aber Shadow and Bone schafft es, ihn auch hinter dieser faszinierenden Fassade mit widerstreitenden Emotionen aufzuladen. Ich erschaudere vor ihm, wenn der "Bastard aus dem Barrel" rücksichtslos eine Gruppe Gegner mit seinem Gehstock erledigt und im Friedhof lebendig begrabene Kinder als Druckmittel gegen ihre Eltern einsetzt. Ich fühle aber zugleich mit ihm, wenn die Vorgeschichte seiner Gehbehinderung sich als vergangenes Trauma langsam entfaltet und offenlegt, warum menschliche Berührungen ihm so unerträglich sind.

Von so einer Komplexität kann Heldin Alinas selbst dann nur träumen, wenn sie im Staffel-Finale unerwartet Schatten lenkt. General Kirigan ergeht es sogar noch schlimmer: Er streift seine Zwiespältigkeit aus Staffel 1 ab wie eine Schlangenhaut. Doch das Muster des reinen Bösewichts, das darunter zum Vorschein kommt, ist langweiliger als zuvor.

Netflix Shadow and Bone Staffel 2: Wyan & Jesper

Die anderen Krähen besitzen hingegen Merkmale wie Kaz, die sich mal als Stärken und mal als Schwächen präsentieren – sei es nun Jespers Verleugnung seiner Grisha-Kraft, Wylans Analphabetismus, Ninas verzweifelte Liebe zum Hexenjäger Matthias und Inejs religiöses Ringen mit ihrem Tötungstalent. Wenn jeder allein schon fasziniert, dann brennt die Luft, sobald alle mit ihren ambivalenten Facetten zusammentreffen. Da wird eine Café-Szene voller schräger Blicke und gehobener Brauen plötzlich spannender als jede Vernichtung der Schattenflur.

Shadow and Bone trifft Six of Crows: Netflix' Trittbrettfahrer bereiten ihre eigene Serie vor

Die Krähen-Mission, in der zweiten Staffelhälfte ein magisches Schwert für Alina zu finden, gibt es in den Romanvorlagen nicht. Die Exkursion ins Nachbarland existiert offenkundig nur, um den Krähen irgendetwas zu tun zu geben. Und selbst dieser Ausflug wird genutzt, um in einer halluzinogenen Gaskammer tiefer in die Wünsche und Vergangenheiten der Diebe einzutauchen. Es ist unübersehbar, dass Shadow and Bone sich mehr für die Krähen interessiert als für alle anderen. Und das, obwohl die Verbrecher sich ihren Platz in der Serie eigentlich ergaunert haben.

Wer Leigh Bardugos Bücher des Grishaverse kennt, weiß längst, dass die Diebesbande in Alinas Geschichte gar nicht vorkommt. Showrunner Eric Heisserer war ein erklärter Fan der Krähen-Saga *. Als Netflix mit einer Verfilmung der Shadow and Bone-Trilogie an ihn herantrat, lehnte er zunächst ab . Erst als der Streaming-Dienst sich auch die Rechte an den Spin-off-Romanen sicherte, wurden sie sich einig. Statt auf einen späteren Auftritt zu warten, integrierte die Serie Kaz und Co. als Trittbrettfahrer schon in Staffel 1.

Netflix Nach Shadow and Boen ist Six of Crows in Planung

Der große Masterplan schimmerte von Anfang an durch, bald könnte er wahr werden: Wenn die 2. Staffel Shadow and Bone bei Netflix Erfolg hat, kommt neben Staffel 3 auch das Serien-Spin-off Six of Crows. Im günstigsten Fall wird das eine Win-win-Situation für beide Seiten: Alina darf als Schattenlenkerin erneut Herrin ihrer eigenen Serie werden und bekommt vielleicht sogar wieder eine echte Charakter-Entwicklung. Und die bereits dreidimensional erschaffenen Krähen erhalten endlich ihre eigene Roman-Verfilmung mit richtiger Handlung, wenn sie in die Hexenjäger-Festung Fjerdas einbrechen.

Ich weiß jetzt schon, auf welche der zwei Serien ich mich mehr freue.

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt

