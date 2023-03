Shadow und Bone Staffel 2 erklärt: So dramatisch weicht das Ende von der Buchvorlage ab und das steckt dahinter

Netflix' 2. Staffel von Shadow and Bone nimmt ein paar gewaltigen Buch-Änderungen vor. Wir erklären das Ende, die Abweichungen und was all das für Staffel 3 bedeutet.

Wer nach dem Ende der 2. Staffel von Shadow and Bone - Legenden der Grisha bei Netflix nach Antworten sucht, findet sie hier. Wir erklären, wie die magischen Fäden im Finale zusammengeführt werden und wie die Buch-Änderungen der Fantasy-Serie auf lange Sicht nutzen sollen. Hier findet ihr:

1.) Das Ende der 2. Staffel Shadow and Bone erklärt

der 2. Staffel Shadow and Bone erklärt 2.) Die Änderungen zur Buchvorlage der Shadow and Bone-Trilogie aufgeschlüsselt

zur Buchvorlage der Shadow and Bone-Trilogie aufgeschlüsselt 3.) Die Andeutungen, die der Schluss für Staffel 3 macht, aufgelistet

Achtung, es folgen Spoiler zum Ende der 2. Staffel Shadow and Bone.

1.) Das Finale der 2. Staffel Shadow and Bone erklärt: Morozovas Kräftemehrer und Alinas Vernichtung der Schattenflur

Sonnenkriegerin Alina ( Jessie Mei Li ) erkennt in Staffel 2: Sie braucht drei Kräftemehrer , um dem bösen Schattenlenker General Kirigan ( Ben Barnes ) an Macht ebenbürtig zu werden: den Hirsch, die Seeschlange und den Feuervogel. Nur mit den Trophäen der drei erlegten mystischen Tiere kann sie die Schattenflur zerstören, die das Land Ravka teilt. Dann stellt sich am Ende allerdings heraus, dass in Wahrheit Alinas Freundist.

Netflix Shadow and Bone: Der Knochenschmied und seine Kräftemehrer

Um das zu verstehen, müssen wir in Shadow and Bone mehr als 400 Jahre in die Vergangenheit reisen: Der Grisha Ilya Morozova war ein mächtiger Fabrikator, konnte also harte Materialen manipulieren. Als "Knochenschmied" erschuf er mit verbotener dunkler Merzost-Magie aus seinen Fingerknochen drei Kräftemehrer. Der dritte wurde allerdings nicht wie geplant der Feuervogel, weil es vorher zu einem Unfall kam: Morozovas ältere Grisha-Tochter, die Schattenlenkerin Baghra (Zoë Wanamaker), tötete ihre jüngere (rein menschliche) Schwester, nachdem diese ihr Spielzeug zerbrach.

Um sein totes Kind wiederzuerwecken, nutzte Morozova Merzost und machte es dadurch gleichzeitig zu seinem dritten Kräftemehrer. Aus Angst vor seiner widernatürlichen Macht wurden der Knochenschmied und seine auferstandene Tochter daraufhin von Dorfbewohnern gefesselt im Fluss versenkt. Doch sie überlebten. So gründete Morozovas totgeglaubte zweite Tochter unbemerkt eine Blutlinie, in der die Macht des dritten Kräftemehrers fortbestand. Mal ist ihr Nachfahre. Als Waise wusste er allerdings nichts von seiner Abstammung oder Verwandtschaft zu Baghras Sohn Alexander ("Cousin" Kirigan).

Netflix Shadow and Bone: Alina und Kräftemehrer Mal

Weil alle Kräftemehrer ihre Macht nur auf die Grisha übertragen, die ihr Leben beenden, muss Alina Mal schließlich töten, um sich die Macht in ihm anzueignen. Alle vorigen Pläne, das ohne Mord oder mit einem nur kurzen Herz-Stillstand zu erreichen, scheitern. Als Mal unter ihren Händen stirbt, kann Alina die Schattenflur zerstören und tötet anschließend auch Kirigan.

Am Ende ist es nicht Nina, sondern Alina, die Mal mit Merzost wieder zum Leben erweckt. Doch die dunkle Magie hat immer einen unerwarteten Preis. Bei Morozova war das die Verwandlung seines Kindes zum Kräftemehrer. Bei Kirigan war das seine gesundheitliche Verschlechterung nach der Erschaffung seiner Schattenmonster. Bei Alina ist es ihre eigene Verwandlung von der Sonnenkriegerin zur Schattenlenkerin, wie die letzte Szene der 2. Staffel Shadow and Bone zeigt.

2.) So anders endet Alinas Geschichte in der Buchvorlage von Shadow and Bone

Die 2. Staffel von Netflix' Fantasy-Serie Shadow and Bone verfilmt vor allem den 2. und 3. Roman der 7 Grishaverse-Bücher von Leigh Bardugo. Als Trilogie-Abschluss beendet Lodernde Schwingen * Alinas Geschichte. Doch das Staffel 2-Finale entfernt sich massiv von der Vorlage. Der Grund dafür ist laut Showrunner Eric Heisserer einfach: Sie wollten die Stars und Figuren von Alina und Mal im Cast behalten, auch wenn sie dafür (vorerst) ihres Happy Ends beraubt wurden. Außerdem wollten sie so weiter ihre Ziele, Wünsche und Absichten ausloten. Mit dem Roman-Ende wäre das nicht möglich gewesen. (Achtung, Spoiler zu den Shadow and Bone-Büchern.)

Auch im 3. Buch der Shadow and Bone-Trilogie stellt sich Mal als dritter Kräftemehrer heraus (wo sie den Feuervogel tatsächlich finden). Auch hier tötet Alina Mal unter Tränen. Doch der Preis ihrer immensen Macht ist ein anderer: Alina bezahlt die Vereinigung der drei Kräftemehrer mit dem Verlust ihrer Macht. In einer großen Licht-Explosion geht ihre Fähigkeit, Sonnenlicht zu lenken, auf die anwesenden Nicht-Grisha (Otkazat'sya) in ihrem weiten Umkreis über. Sie erschafft viele neue Sonnenkrieger, die anschließend die Schattenflur zerstören.

Netflix Shadow and Bone: der Dunkle stirbt

Danach tötet Alina den Dunklen mit dem von Mals Blut befleckten Messer und einem winzigen Teil Schattenmacht, die sie ihm bei einem vorigen Zusammentreffen durch Merzost abgeluchst hatte.

Im letzten Buch der Shadow and Bone-Trilogie erwecken schließlich die Entherzer-Geschwistern Tamar und Tolya Mal mit einiger Mühe wiederbelebt. Am Ende helfen ihre engsten Vertrauten dabei, Alinas und Mals Tod vorzutäuschen. Das nun beiderseits machtlose Liebespaar übernimmt mit neuen Identitäten die Führung des Waisenhauses Keramzin, wo sie aufgewachsen sind, und führt fortan ein ruhiges Leben.

Dass die Serie Shadow and Bone die im Staffel 2-Finale getrennten Liebenden am Ende auf ähnliche oder andere Weise wieder zusammenführt, ist nicht ausgeschlossen. (Spoiler-Ende.)

3.) Die Staffel 3-Andeutungen am Ende von Shadow and Bone erklärt

Leigh Bardugos Grishaverse hört mit Alinas Geschichte nicht auf. Eric Heisserer erhofft sich bis zu 3 weitere Staffeln sowie eine Spin-off-Serie. Deshalb hat die 2. Staffel Shadow and Bone nach dem Ende der zerstörten Schattenflur noch einen 50-minütigen Epilog voller Andeutungen auf Kommendes. In aller Kürze stellen wir euch die Hinweise auf Elemente aus der Krähen-Saga * und den 2 King of Scars-Büchern * hier vor, ohne zu spoilern:

Netflix Shadow and Bone bereitet Six of Crows vor

Six of Crows : Das Wortspiel, wenn Jesper in Folge 8 über einen Titel zu den Abenteuern der "charmanten Gauner von Ketterdam" nachdenkt, funktioniert nur im Englischen. Seinen abgeschnittenen Satz "Five of C–" erkennen Krähen-Fans problemlos als Kopfnicken zum Titel ihres ersten Romans. Darin wird die Bande um ein noch fehlendes Mitglied erweitert, das sie aus dem Höllenschlund holen.

: Das Wortspiel, wenn Jesper in Folge 8 über einen Titel zu den Abenteuern der "charmanten Gauner von Ketterdam" nachdenkt, funktioniert nur im Englischen. Seinen abgeschnittenen Satz erkennen Krähen-Fans problemlos als Kopfnicken zum Titel ihres ersten Romans. Darin wird die Bande um ein noch fehlendes Mitglied erweitert, das sie aus dem Höllenschlund holen. Jurda Parem heißt die neue Droge, die Grisha-Kräfte ins Unberechenbare steigert, wie die Entherzer-Attentäterin aus Fjerda bei Nikolais Krönung beweist. Die gefährliche Substanz deutet jetzt schon an, das gesamte Land zu verändern.

heißt die neue Droge, die Grisha-Kräfte ins Unberechenbare steigert, wie die Entherzer-Attentäterin aus Fjerda bei Nikolais Krönung beweist. Die gefährliche Substanz deutet jetzt schon an, das gesamte Land zu verändern. Kaz' "lukrativster Auftrag, den wir je hatten" nimmt genau darauf Bezug: Nur der Erfinder der Droge kennt das Rezept. Er wurde allerdings von Fjerdas Hexenjägern geschnappt und in die Festung des "Eistribunals" gesperrt. Wenn das nicht nach einer gut vergüteten Befreiung schreit. Zum Beispiel am Feiertag Hringkälla.

nimmt genau darauf Bezug: Nur der Erfinder der Droge kennt das Rezept. Er wurde allerdings von Fjerdas Hexenjägern geschnappt und in die Festung des "Eistribunals" gesperrt. Wenn das nicht nach einer gut vergüteten Befreiung schreit. Zum Beispiel am Feiertag Hringkälla. Wylans Herkunft wurde mit verdeckten Anspielungen zu Tutoren und Söhnen, die nicht wie ihre Väter sind, schon vorbereitet.

wurde mit verdeckten Anspielungen zu Tutoren und Söhnen, die nicht wie ihre Väter sind, schon vorbereitet. Nikolais Schattenwunde tritt für Leser:innen recht verspätet auf: Eigentlich wird Ravkas Prinz schon im 3. Buch vom Dunklen in ein Monster verwandelt und anschließend "geheilt". Später kämpft er aber auch in seinem eigenen Roman King of Scars weiter mit der Schatten-Infektion.

tritt für Leser:innen recht verspätet auf: Eigentlich wird Ravkas Prinz schon im 3. Buch vom Dunklen in ein Monster verwandelt und anschließend "geheilt". Später kämpft er aber auch in seinem eigenen Roman King of Scars weiter mit der Schatten-Infektion. Nikolais Bastard-Herkunft wurde in Shadow and Bone nicht umsonst schon mehrfach angesprochen. Ohne Schattenflur braucht Ravka schließlich neue interne Probleme, wenn die Nachbarländer einzufallen drohen.

wurde in Shadow and Bone nicht umsonst schon mehrfach angesprochen. Ohne Schattenflur braucht Ravka schließlich neue interne Probleme, wenn die Nachbarländer einzufallen drohen. Das Triumvirat aus Genya, Zoya und Alina (im Buch: David) ist ein wichtiger Pfeiler der kommenden Grisha-Neuordnung.

aus Genya, Zoya und Alina (im Buch: David) ist ein wichtiger Pfeiler der kommenden Grisha-Neuordnung. Die Biene auf Zoyas Kefta (nach der Vernichtung der Schattenflur, während der Feuer-Bestattung des Dunklen) ist ein Symbol von Sankta Lizabeta, die zusammen mit anderen Heiligen eine entscheidende Rolle im weiteren Verlauf spielt, als sich nach Zerstörung der Schattenflur Wunder in Ravka häufen.

Doch es gibt auch Andeutungen im 2. Staffel-Finale von Shadow and Bone, die keine Buch-Grundlage haben: Was die Serienmacher zum Beispiel mit Alinas Verwandlung zur mächtigen Schattenlenkerin oder mit der Suche nach Inejs Bruder vorhaben, bleibt für alle im Netflix-Publikum offen.

