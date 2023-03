Kommt Shadow and Bone Staffel 3? So bereitet das Ende von Staffel 2 die Fortsetzung vor

Die 2. Staffel der Fantasy-Serie Shadow and Bone bringt bei Netflix manches zu Ende, eröffnet aber auch neue Probleme für Ravka, die in einer 3. Staffel der Grisha angegangen werden müssen.

Shadow and Bone - Legenden der Grisha ist am 16. März 2023 in Staffel 2 gestartet und in die Schlacht der Licht und Schatten mit vielen Cast-Neuzugängen eingetaucht. Doch die der Serie zugrunde liegenden Grishaverse-Bücher von Leigh Bardugo bieten reichlich Stoff für eine 3. Staffel. Wie es weitergehen soll, wird am Ende bereits klar angedeutet. Ob eine Fortsetzung kommt, erfahren wir bald.

Kriegt Netflix' Fantasy-Serie Shadow and Bone eine 3. Staffel?

Bisher hat Netflix noch keine 3. Staffel für Shadow and Bone bestellt. Wie immer gilt: Nur wenn im nächsten Monat genug Menschen die 2. Staffel einschalten und (was immer wichtiger wird) auch zu Ende schauen, dürfte uns die Botschaft einer Verlängerung der großangelegten Fantasy-Serie erwarten. Mit der Nachricht könnten wir dann frühestens im April rechnen.

Netflix Shadow and Bone, Staffel 2

Nach Staffel 1 hieß es, dass Shadow and Bone als Serie auf mindestens 3 Staffeln angelegt sei. Mittlerweile spricht Showrunner Eric Heisserer von idealerweise 5 Staffeln. Auch wenn Staffel 2 Alinas Buch-Trilogie * größtenteils beendet, geht Ravkas Geschichte zum Beispiel in den King of Scars *-Büchern weiter. Aber das ist noch nicht alles.

Es ist ein offenes Geheimnis, dass Heisserer ein noch viel größerer Fan der Grishaverse-Bücher der Krähen * ist. Deshalb wurde Kaz Brekkers Diebesbande zwar schon eingeführt, wartet aber noch auf die Verfilmung ihres eigenen Roman-Abenteuers. Nun enthüllte er: Die 8 Episoden der Spin-off-Serie Six of Crows wurden längst heimlich geschrieben. Allerdings muss Netflix noch grünes Licht dafür geben. Auch das hängt vom Erfolg der 2. Staffel ab. Wenn alles nach Plan läuft, werden die Serien Shadow and Bone und Six of Crows parallel laufen, gelegentlich Gastauftritte von Crossover-Figuren haben und am Ende wieder zusammengeführt werden.

Achtung, ab hier folgen Spoiler zum Ende der 2. Staffel und einigen Buch-Elementen.

Shadow and Bone gibt im Staffel 2-Finale konkrete Hinweise, wie es in Staffel 3 (oder im Spin-off) weitergeht

Beim Blick auf das Ende der 2. Staffel Shadow and Bone legt Folge 8 die Haupthandlung der 3. Staffel bzw. der zusätzlichen Krähen-Serie unmissverständlich fest, zumindest für Grishaverse-Leser:innen: Die neue Grisha-Droge Jurda Parem ist im Umlauf und zeigt ihre verheerende Wirkung bei Nikolais Krönung bereits mit vielen Toten.

Weil die weltweite Verbreitung der Droge fatale Folgen hätte, sind gewisse Parteien bereit, viel Geld zu zahlen. Kaz Brekker (Freddy Carter) plant im Zuge dessen mit seinen Krähen einen unmöglichen Raubzug, der sie in Fjerdas Hexenjäger-Festung des "Eistribunals" führt. Dort wird Bo Yul-Bayur gefangengehalten, der als Erfinder von Jurda Parem als einziger weiß, wie die Droge hergestellt wird. Dafür muss die Bande aber zunächst Matthias aus dem Gefängnis befreien. – Wer vor Staffel 3 von Shadow and Bone wissen will, wie dieser Heist ausgeht, muss das Buch Das Lied der Krähen * lesen.

Netflix Shadow and Bone: die (noch unvollständigen) Krähen

Darüber hinaus teast das Staffel 2-Ende von Shadow and Bone vorm Spiegel bereits Prinz Nikolais Schatten-Verwandlung. Die "Infektion" von Ravkas Thronfolger durch Kirigans Monster passiert eigentlich schon im letzten Buch von Alinas Roman-Trilogie, spielt aber auch in seinem eigenen Spin-off-Roman King of Scars eine große Rolle. Diesen Erzählstrang hat sich die Netflix-Serie unverkennbar für Staffel 3 aufgespart.

Dass Alina jetzt Schatten lenkt, nachdem sie Mal durch Merzost-Magie gerettet hat, weicht stark von der Buchvorlage ab (in der sie ihre Kräfte als Sonnenkriegerin verliert bzw. an andere weitergibt). Ob Shadow and Bone in der 3. Staffel Alinas dunkle Seite samt Macht-Versuchungen ausloten wird, bleibt nach dieser Wendung also für alle eine Überraschung.

Fantasy-Podcast zur Netflix-Serie Wednesday: Was Staffel 2 besser machen muss

Wednesday ist eine der erfolgreichsten und beliebtesten Serien der letzten Jahre. Eine 2. Staffel wurde von Netflix bereits bestätigt. Dennoch gibt es Kritik – vor allem von Hauptdarstellerin Jenna Ortega selbst. Der Dreh der Serie lief offenbar unter starkem Zeitdruck ab. Hendrik Busch und Matthias Hopf besprechen, was in Staffel 2 besser werden muss.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Auch inhaltlich gibt es Mängel: War das Liebesdreieck um Wednesday wirklich passend? Und sieht Wednesday überhaupt wie eine Serie des Meister-Regisseurs Tim Burton-Serie aus?



*Bei den Links zum Angebot von Amazon handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links erhalten wir eine Provision.