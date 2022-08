She-Hulk bereitet krassen MCU-Schocker vor: Hat Hulk einen geheimen Sohn?

Die neue Disney+ Serie She-Hulk entsendet Bruce Banner auf eine unbekannte Mission ins Weltall. Die Marvel-Comics verraten bereits, was er dort finden könnte.

Achtung Spoiler: In der 2. Folge der MCU-Anwalts-Comedy She-Hulk: Die Anwältin verabschiedet sich Bruce Banner (Mark Ruffalo) nach seinem Kurzauftritt vorerst aus der Handlung. Seiner Cousine Jennifer (Tatiana Maslany), die in LA das Leben als Anwältin und Hulk meistern muss, kann er nicht mehr zur Seite stehen.

Denn Banner muss gerade eine dringende Angelegenheit im Weltall klären. Wohin er reist und was ihn dort erwartet? Während uns die Serie darüber im Unklaren lässt, deutet vieles schon jetzt auf einen schockierenden MCU-Twist hin: Hulk wird Vater!

She-Hulk bereitet die Ankunft von Hulks Sohn Skaar im MCU vor

Der erste Hinweis, wohin Bruce Banner unterwegs ist, ist das Raumschiff selbst, mit dem er einen Abstecher ins All unternimmt. Dies ähnelt nämlich stark dem Commodore-Schiff des Grandmasters aus Thor 3: Tag der Entscheidung, mit welchem der Hulk, Thor und Valkyrie vom Planeten Sakaar geflohen sind.

© Disney Mit diesen Schiff macht sich Bruce Banner davon

Warum Bruce Banner nach Sakaar zurückkehrt? Hier geben die Marvel-Comics eine mögliche spannende Richtung vor. Auch in dem Comic-Arc Planet Hulk, welcher lose in Thor 3 adaptiert wurde, verschlug es Hulk auf den Planeten Sakaar, wo er als Gladiatoren-Kämpfer eingesetzt wurde.

Im Verlauf der Geschichte trifft Hulk auf eine gewisse Caeira (zuerst als Feindin, dann als Verbündete), mit der er schließlich zusammenkommt und einen Sohn zeugt. Und dieser ebenfalls grüne Spross nennt sich Skaar.

© Marvel Comics Hulks Sohn Skaar

Was genau der Hulk in den Jahren bis zur Ankunft von Thor auf Sakaar getrieben hat, hat uns das MCU bisher verschwiegen. Es ist also durchaus möglich, dass er während seiner Zeit als Gladiator für den Grandmaster auch die ein oder andere Affäre hatte. Nur dass dabei ein Kind entstanden ist, wird Bruce Banner wohl erst bei seiner Rückkehr nach Sakaar erfahren – immerhin kann er sich nicht an die Erlebnisse des Hulks erinnern.

Auf Sakaar vergeht die Zeit wesentlich schneller als im Rest der Universums. Bruce Banner könnte also bald auf einen jungen grünen Mann treffen, der ihn Papa nennt. Dass Banner unerwartet Vater eines Mini-Hulks wird, würde dabei sehr gut zum humoristischen Tonfall der She-Hulk-Serie passen.

MCU-Zukunft für Bruce Banner: Skaar und World War Hulk?

Die Theorie, dass Hulks Sohn am Ende der neue Marvel-Serie auftreten könnte, hat ihre Wurzeln aber nicht bloß in der Comicvorlage. Bereits im vergangenen Jahr verbreitete sich das Gerücht in der Marvel-Leaker-Szene, dass She-Hulk den jungen Skaar ins MCU holen würde.

She-Hulk Die Anwältin - Trailer 2 (Deutsch) HD

In der Welt der Marvel-Comics mündet die Geschichte von Planet Hulk in den beliebten World War Hulk-Arc aus dem Jahr 2007. Darin macht der Hulk die Illuminati für den Tod seiner Frau Caeira verantwortlich und beginnt einen wütenden Rachefeldzug auf der Erde. Ob das MCU ebenfalls in diese Richtung gehen wird, ist noch nicht bekannt.

Aber viele Fans hoffen schon seit längerem auf eine Adaption von World War Hulk, die zugleich den ersten Solofilm mit Mark Ruffalos Hulk darstellen könnte. Mit Blick auf den derzeitigen Status Quo des MCU und die Entwicklung von Bruce Banner scheint eine Verfilmung erstmal unwahrscheinlich.

Aber vielleicht bringt ein mögliches erstes Treffen zwischen Bruce Banner und seinem Sohn Skaar mehr Hinweise darauf, wie es für den grünen Hünen im MCU weitergeht. World War Hulk wäre aber die beste Gelegenheit, den Fans das zu geben, was sie schon lange nicht mehr zu sehen bekommen haben: einen extrem wütenden Hulk, der einfach nur alles kaputthauen will.

Was sind eure Theorien dazu, was Bruce Banner im Weltall zu erledigen hat?