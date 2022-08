Marvel-Serie She-Hulk macht sich über 14 Jahre altes Hulk-Problem lustig

Der Hulk sah nicht immer aus wie Mark Ruffalo. Mit der Marvel-Serie She-Hulk spricht das MCU nun erstmals das totgeschwiegene Bruce Banner-Dilemma an.

Im Zentrum der neuen Marvel-Serie She-Hulk: Die Anwältin steht die Anwältin Jennifer Walters, die sich genauso wie ihr Cousin Bruce Banner in ein grünes Hulk-Wesen verwandeln kann. Die schräge Anwalts-Show mit viel Meta-Humor hat mit Folge 2 nun eine echte Überraschung abgeliefert: Nach 14 Jahren äußert sich das MCU erstmals zum Hulk-Problem.

In den Anfängen des MCU verkörperte nicht Mark Ruffalo, sondern Edward Norton für einen Film lang den Hulk. Innerhalb der Filmreihe wurde Bruces neues Gesicht seit Ruffalos erstem Auftritt in Marvel's The Avengers nie thematisiert, und auch sonst hatte das MCU wenig Liebe für den unglaublichen Hulk übrig – bis jetzt.

So witzig reagiert She-Hulk auf die Hulk-Umbesetzung im MCU

Schon vor dem Start war klar, dass She-Hulk die perfekte Gelegenheit bietet, um dem Hulk-Solofilm im Nachhinein doch etwas mehr Bedeutung im MCU zu verleihen und zugleich das Umbesetzungs-Dilemma anzusprechen.

Mit Tim Roth kehrt nämlich der Schurke Emil Blonsky aka Abomination (nach einem Kurzauftritt in Shang Chi) offiziell zurück ins MCU und ist eine direkte Verbindung zum Norton-Hulk. Zudem liefert die Serie, ähnlich wie Deadpool, einen Meta-Blick auf das MCU.

In der She-Hulk-Serie soll Jennifer Walters (Tatiana Maslany) ausgerechnet Emil Blonsky als Anwältin vertreten, der einst als Abomination gegen Edward Nortons Hulk kämpfte. Ehe sie den Job aber annimmt, will sie ihren Cousin um Rat fragen und seinen Segen einholen. Zu ihrer Überraschung erzählt Bruce, dass er schon lange mit der Sache abgeschlossen hat und sich Blonsky sogar bei im persönlich entschuldigt hat (in Form eines Haikus!).

Dieser Kampf ist so viele Jahre her. Ich bin jetzt ein ganz anderer Mensch. Wortwörtlich.

Als wäre dies noch nicht Referenz genug, dass Bruce Banner vor 14 Jahren von einem anderen Schauspieler verkörpert wurde, unterstreicht die Titelheldin diesen Meta-Witz direkt noch mit einem direkten Blick in die Kamera und einem neckischen "Haha".

Da haben wir es, liebe Marvel-Fans. Nach Jahren des Schweigens wurde die Hulk-Umbesetzung erstmals im MCU direkt angesprochen. Ob es vielleicht noch weitere witzige Anspielungen auf den ersten Hulk-Film geben wird, ist aktuell nicht bekannt. Aber ganze 7 Episoden haben wir vor uns, welche uns mit Sicherheit noch jede Menge weitere Meta-Gags bringen werden.

Wann kommt She-Hulk Folge 3 zu Disney+?

Die erste Staffel von She-Hulk umfasst insgesamt 9 Folgen mit einer knappen Länge von je um die 25 Minuten. Die neusten Episoden erscheinen immer donnerstags bei Disney+. Folge 3 wird am 1. September 2022 bei Disney+ um 9.00 Uhr veröffentlicht. Das Finale ist am 13. Oktober zu sehen.

