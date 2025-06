"Sie bettelte mich an": Tochter von Jensen Ackles liebt The Rookie so sehr, dass sogar Nathan Fillion zum Geburtstag gratulierte

Jensen Ackles hat das beste Geburtstagsgeschenk für seine Tochter gefunden, die The Rookie über alles liebt. Es kostete ihn nur einen Anruf.

Supernatural-Star Jensen Ackles hat in seiner ältesten Tochter womöglich einen seiner größten Fans. Allerdings ist sie, wie auch ihre Freund:innen, noch größerer Fan der Krimiserie The Rookie. Möglicherweise sind dies die Gründe, weshalb sie die neue Serie Countdown, in der Papa die Hauptrolle spielt, kaum erwarten kann.

Jensen Ackles muss möglicherweise einen Vergleich mit Nathan Fillion aushalten – und hat vorgesorgt

In einem Interview mit E! Online sprach Jensen Ackles über seine neue Action-Serie Countdown und ließ dabei einfließen, dass seine Tochter schon ganz heiß darauf ist, sie zu sehen. Allerdings musste der Star sie darauf hinweisen, dass seine neue Serie wohl nicht mit The Rookie zu vergleichen ist.

[Sie] bettelte mich an, diese Serie sehen zu dürfen, weil ihre Lieblingsshow derzeit The Rookie ist.

Ich sage, ‘hör zu, das ist nicht The Rookie. Es wird sehr viel mehr Action geben und es ist nicht annähernd so seifenopernmäßig.'

Ackles gab zu, dass er besorgt darauf warte, dass sie ihn mit Nathan Fillion vergleichen würde. Aber um die Wogen von vornherein zu glätten, hat er seinen Schauspielkollegen angerufen und gefragt, ob er ihr ein Happy Birthday Video senden würde.

Er hat nicht nur eins geschickt, sondern die gesamte Besetzung dazu gebracht, individuelle Geburtstagsgrüße zu schicken. Das ist wohl das schönste Geschenk, das ein Vater machen kann. Und es hat mich einen Anruf gekostet – also war es kostenlos.

Ob diese Aktion die Waagschalen ihrer Bewunderung nun mehr in die eine oder die andere Richtung bewegt, wird sich wohl noch zeigen. Aber in jedem Fall wird sich Ackles Tochter sicherlich sehr glücklich schätzen, dass ihr Papa seine Kontakte nutzen kann, um ihr ein so besonderes Geschenk zu machen. Mal ganz davon abgesehen, wie cool ihr Dad ohnehin schon ist.