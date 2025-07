Sie gilt als eine der besten Serien der letzten Jahre und viel zu wenige wissen, dass man sie völlig kostenlos schauen kann

Aktuell könnt ihr eine der besten Serien des letzten Jahrzehnts komplett gratis streamen. Darin nehmen euch zwei Rohdiamanten mit in ihre herzzerreißende Liebesgeschichte.

Mit ihren Romanen Gespräche mit Freunden, Normale Menschen, Schöne Welt, wo bist du und Intermezzo hat die irische Autorin Sally Rooney innerhalb des letzten Jahrzehnts bei jungen Menschen einen Nerv getroffen. Nur wenige weitere Werke der zeitgenössischen Fiktion wurden in den letzten Jahren so sehr gehypt wie die von Rooney. Und kaum eine Autorin hat es kürzlich so gut geschafft, die Irren und Wirrungen des Heranwachsens mit Selbstunsicherheit, gesellschaftlichem Druck und dem Wunsch nach Nähe so authentisch und mitfühlbar zu Papier zu bringen.

Die Erwartungen an die Adaption ihres Bestsellers Normale Menschen, die 2020 in Form einer zwölfteiligen Serie von der BBC in die Welt entlassen wurde, waren demnach riesig. Fans sind sich jedoch weitgehend einig, dass die Serie dem Roman in nichts nachsteht. In Normal People schrieb Seriengeschichte und gilt allgemein als eine der besten Verfilmungen der letzten Jahre.

Ihr könnt die Serie aktuell vollkommen kostenlos streamen.

Normal People kostenlos im Stream: Darum geht's in der Serie mit Paul Mescal und Daisy Edgar-Jones

Normal People dreht sich um die beiden irischen Schüler:innen Marianne (Daisy Edgar-Jones) und Connell (Paul Mescal), die schon lange in die gleiche Klasse gehen. Viel miteinander zu tun haben sie jedoch nicht, denn Connell ist beliebt, während Marianne von ihren Mitschüler:innen gehänselt wird. Weil Connells Mutter bei Mariannes Eltern zu Hause putzt, lernen sich die beiden näher kennen – und fangen eine Affäre miteinander an. Connell will die Beziehung jedoch geheim halten, denn er schämt sich für die Außenseiterin.

Als beide zum Studium in die Großstadt nach Dublin ziehen, wendet sich das Blatt: Marianne findet schnell Anschluss unter den weltoffenen und künstlerischen Studierenden. Connell tut sich mit neuen Bekanntschaften schwer und ihn treibt es immer mehr in die Depression. Ihre Wege sollen sich jedoch noch oft kreuzen: mal als Freunde, mal als Geliebte und mal als Fremde.

Zwei Rohdiamanten glänzen in einer Geschichte voller Authentizität und Mitgefühl

Dass Normal People auch als Serie so gut funktioniert, ist nicht nur dem Fakt geschuldet, dass Sally Rooney selbst die Drehbücher verfasst hat, sondern auch den beiden Rohdiamanten, die damals für die Hauptrollen gefunden wurden.

Paul Mescal, der heute etwa als Gladiator II-Star oder Internet-Boyfriend gefeiert wird, überzeugt hier in seiner ersten großen Rolle als sich stetig selbst im Weg stehender junger Mann voller Druck und Verletzlichkeit, auf einer Reise hin zu Selbstakzeptanz und Offenheit. Daisy Edgar-Jones, die zuletzt in Filmen wie Twisters und On Swift Horses überzeugt hat, ist der Inbegriff der vielschichtigen Marianne, die mal unterwürfig und mal dominant nach Nähe unter der Toxizität sucht.

Herauskommen Figuren, die so authentisch und nahbar wirken, als hätte man sie selbst schon einmal getroffen, was der Geschichte eine Sogkraft verleiht, die bis zur letzten Sekunde mitfühlen, -lachen und -leiden, und diesen beiden Kommunikationsfehlern nur das Beste wünschen lässt. Eins steht fest: Diese zwölf Folgen werdet ihr nicht so schnell vergessen.

Mit einer starken Wertung von 8,1 von 10 Punkten bei über 300 Bewertungen stimmt auch die Moviepilot-Community in dieses Urteil ein und bringt Normal People damit unter die besten Serien der letzten Jahre. Bei der IMDb schafft es die Serie sogar auf 8,4 Punkte bei über 100.000 (!) Wertungen.

Wo streamt Normal People?

Falls ihr die Serie noch nicht gesehen habt, ist jetzt der perfekte Zeitpunkt gekommen, sie nachzuholen. Denn Normal People streamt aktuell völlig kostenlos in der ZDF-Mediathek. Darüber hinaus findet ihr die Serie im Streaming-Abo bei Magenta TV.