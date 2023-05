"Sie lassen uns keine Wahl": Neue Game of Thrones-Serie mit Ritter-Duo gestoppt und George R.R. Martin begründet den Schritt

Die neue Game of Thrones-Serie A Knight of the Seven Kingdoms wird pausiert, denn George R.R. Martin und seine Kolleg:innen streiken.

Im April wurde die neue Game of Thrones-Serie A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight offiziell bestellt. Nun wird die Arbeit wegen des Streiks der Drehbuchautoren bis auf Weiteres eingestellt.

In einem neuen Blogpost begründete Game of Thrones-Autor George R.R. Martin, warum er und seine Kolleg:innen streiken und erklärte, ob House of the Dragon und sein Buch The Winds of Winter davon betroffen sind.

Deswegen streikt Game of Thrones-Schöpfer George R.R. Martin

Martin hat in einem Blogpost am Montag bekannt gegeben, dass der Fantasy-Ableger A Knight of the Seven Kingdoms vorerst stillsteht. Die wurde noch nicht gedreht, vielmehr war ein Autorenstab mit der Entwicklung der Drehbücher beschäftigt. Nachdem die Gewerkschaft Writers Guild of America (WGA) am 2. Mai den Streik ausgerufen hatte, haben die Schreibenden die Arbeit niedergelegt – darunter auch George R.R. Martin.

Die Streikenden setzen sich für eine gerechtere Bezahlung für Streaming-Projekte, sicherere Arbeitsverhältnisse und die Regulierung des Einsatzes von Künstlicher Intelligenz ein.



In seinem Blog verteidigte der Schriftsteller die Entscheidung der WGA: "[...] Die Produzenten und Studios und Fernsehsender und Streaming-Dienste haben uns keine Wahl gelassen".

Wie lang dauert der Streik?

Bislang weiß noch niemand, wie lang die Arbeitsniederlegung dauern und wann der Stab von A Knight of the Seven Kingdoms wieder schreiben wird. Martin dazu:

Der Streik von 1988 dauerte 22 Wochen [...], der längste der Hollywood-Geschichte. Der letzte Streik von 2007-2008 dauerte 100 Tage. Dieser hier dauert vielleicht länger. Die Streitfragen sind wichtiger und ich habe die Gewerkschaft noch nie so vereint gesehen wie jetzt.

House of the Dragon Staffel 2 wird trotzdem weiter gedreht

Der erste Ableger von Game of Thrones, House of the Dragon, ist bislang nicht von dem Streik betroffen.

Laut Martin wurden alle Drehbücher für die 2. Staffel vor dem Streik geschrieben, überarbeitet und fertiggestellt. Die Dreharbeiten laufen weiter wie geplant, allerdings ohne Mitarbeit von Autor:innen. "Es wird keine weiteren Überarbeitungen geben", erklärt Martin. Während des Streiks darf an den Büchern kein Wort mehr verändert wird. Das betrifft auch Showrunner Ryan Condal, der vor Ort ist, aber einzig und allein in seiner Produzententätigkeit mitarbeitet, wie die Variety meldete.

Martin arbeitet an The Winds of Winter

Im selben Blogpost beruhige Martin seine Lesenden, dass er weiter an dem kommenden Buch The Winds of Winter arbeitet, dem sechsten Roman aus dem Lied von Eis und Feuer, der literarischen Vorlage der Serie Game of Thrones.

Der Streik betrifft nur Film- und Serienprojekte.

Worum geht's in A Knight of the Seven Kingdoms?

Die offizielle Synopsis der Serie lautet wie folgt:

Ein Jahrhundert vor den Ereignissen in Game of Thrones, reisen zwei unwahrscheinliche Helden durch Westeros: ein junger, naiver, aber mutiger Ritter – Ser Duncan der Große – und sein kleiner Knappe – Egg. Angesiedelt in einer Ära, in der die Targaryens noch auf dem Eisernen Thron sitzen und die Erinnerung an den letzten Drachen noch lebendig ist, erwarten diese ungleichen und unvergleichlichen Freunde große Schicksale, mächtige Gegner und gefährliche Abenteuer.

Bisher gibt es noch keinen Starttermin für A Knight of the Seven Kingdoms.