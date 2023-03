Sie war das beste am letzten Bond-Film: Ana de Armas spielt im Ghosted-Trailer wieder Agentin, diesmal neben Chris Evans

Ana de Armas war ein Höhepunkt des letzten James Bond-Film. Im neuen Trailer zu Ghosted spielt sie erneut eine Agentin. Und lässt selbst Captain America-Star Chris Evans alt aussehen.

Schaut euch hier den ersten Ghosted-Trailer auf Englisch an:

Ghosted - Trailer (English) HD

James Bond-Star Ana de Armas muss Captain America-Star Chris Evans beschützen

Der Farmer Cole (Evans) lernt in Ghosted aus heiterem Himmel die geheimnisvolle Sadie (de Armas) kennen. Nach einem vielversprechenden ersten Date meldet sie sich aber einfach nicht mehr bei ihm. Kurzer Hand will er in ihre Heimatstadt London reisen, um sie wiederzusehen. Und muss feststellen, dass Sadie als Agentin für die CIA tätig ist.

Wie der Trailer zeigt, hat sich das 007-Training für de Armas doppelt und dreifach bezahlt gemacht. Neben ihr und Evans stehen mit Adrien Brody (Der Pianist) oder Tim Blake Nelson (The Ballad of Buster Scruggs) noch weitere Stars vor der Kamera.

Wann kommt Ghosted zu Apple TV+?

Ghosted soll laut Trailer ab dem 21. April 2023 auf Apple TV+ verfügbar sein. Regie führte Dexter Fletcher, der unter anderem auch für das Bio-Drama Rocketman verantwortlich war.

