Skandal-Gast bei Schlag den Star: Umstrittener Rapper sorgt schon im Vorfeld für Kontroversen

Das könnte spannend werden: Ein Gangsterrapper mischt Schlag den Star auf und ist dabei nicht allein. Der umstrittene Gast war zuletzt vor allem wegen Gerichtsprozessen in den Schlagzeilen.

Schlag den Star ist absoluter Kult im TV. Das Schlag den Raab-Spin-off startete 2009, inzwischen hat es deutlich mehr Jahre auf dem Buckel als das Original. Show für Show treten Promis in verrückten Spielen gegeneinander an, um zu beweisen, in wem mehr Grips und Muskelkraft steckt. Obwohl schon halb Deutschland zu Gast in der Show war, überrascht die nächste Folge mit einem explosiven Special: Zwei Promi-Ehepaare treten gegeneinander an. Warum ein Teilnehmer besonders umstritten ist, erfahrt ihr hier.

Rapper vs. TV-Legende: Das sind die Stars im großen Ehepaar-Duell

Nachdem es beim großen Fußball-Duell drunter und drüber gegangen ist, verspricht auch die nächste Folge Schlag den Star einen aufregenden Wettkampf. Dieses Mal hat sich ProSieben etwas ganz Besonderes ausgedacht: Es treten zwei Promi-Ehepaare gegeneinander an. Ein Gangsterrapper sorgt schon jetzt für Gesprächsstoff.

Paar 1:

Annemarie Carpendale: Die 46-jährige Moderatorin ist ein echtes Urgestein in der deutschen TV-Szene. Seit 2005 ist sie beim ProSieben-Dauerbrenner taff zu sehen und hat seitdem zahlreiche Formate moderiert, unter anderem die jährliche Berichterstattung bei den Oscars.

Wayne Carpendale: Der 47-Jährige konnte sich trotz seines berühmten Vaters (Howard Carpendale) einen eigenen Namen als Schauspieler machen. Unter anderem verkörperte er bis 2013 den Landarzt, und wirkte in beliebten TV-Reihen wie das Traumschiff mit.

Schaut euch hier Annemarie Carpendales Instagram-Präsenz an:

Paar 2:

Bushido: Der 45-jährige Rapper ist eine echte Größe im Musikgeschäft. Bereits seit Jahrzehnten begeistert er Fans mit derbem Gangsterrap. Obwohl der Musiker dick im Geschäft ist, sorgt er vor allem mit seinem Privatleben für Skandale. Der Prozess gegen Ex-Geschäftspartner Abou-Chaker wurde zum absoluten Medienspektakel.

Anna-Maria Ferchichi: Die 42-Jährige war als Model tätig und stammt aus einer berühmten Familie. Ihre Schwester ist Popstar Sarah Connor. Bisher hielt sie sich aus dem Rampenlicht zurück, zeigt sich zuletzt aber häufiger im TV: Das Paar hat eine eigene Reality-Show auf RTL+.

Skandalträchtiger Rapper gegen glatt poliertes TV-Sternchen – das Duell verspricht schon jetzt aufregende Unterhaltung. Wer den Wettkampf für sich entscheidet, darf 100.000 Euro für wohltätige Zwecke spenden.

Streaming & TV-Ausstrahlung: So kannst du Schlag den Star sehen

Wenn ihr live verfolgen wollt, wer das Ehepaar-Battle für sich entscheidet, dann müsst ihr euch noch etwas gedulden. Die nächste Folge Schlag den Star läuft am Samstag, dem 13. Juli, um 20:15 Uhr auf ProSieben. Die Show wird live auf Joyn gestreamt, abschließend steht sie auf Abruf bereit.