Skeleton Crew Folge 8 verrät endlich Jod Na Nawoods bittere Star Wars-Vergangenheit

Das Finale von Skeleton Crew liefert endlich Antworten zu Jod Na Nawoods Star Wars-Vergangenheit. In Folge 8 erfahren wir, wie Jude Laws Bösewicht seine Jedi-Fähigkeiten erlernt hat.

Die 1. Staffel von Skeleton Crew endet mit einer actiongeladenen Episode, die mit einigen Enthüllungen aufwartet. Zwar werden im Finale nicht alle Geheimnisse um den Planeten At Attin und seine Rolle in der weit entfernten Star Wars-Galaxis geklärt. Dafür erfahren wir ein paar Details zu Jod Na Nawoods Hintergrundgeschichte.

Seit seiner Einführung fragen wir uns, ob der von Jude Law verkörperte Pirat tatsächlich nur kalten, harten Credits hinterherjagt. Oder verbirgt er hinter seiner abgeklärten Fassade einen weichen Kern, der ihn am Ende auf die Seite der Guten wechseln lässt? Und woher in aller Welt weiß er, wie man mit der Macht und Lichtschwertern umgeht?

Achtung, es folgen Spoiler!

Die Order 66 lebt in Skeleton Crew weiter: Folge 8 enthüllt Jod Na Nawoods tragische Vergangenheit

Nachdem es in den vergangenen Wochen diverse Hinweise auf Jods Vergangenheit gab, liefert Skeleton Crew mit Folge 8 die bisher konkretesten Erklärungen auf die vielen Fragen, die um Jods Machenschaften kreisen. Dass wir es hier mit einer solch kaltherzigen Figur zu tun haben, die selbst Kinder bedroht, hat einen bestimmten Grund.

Im Skeleton Crew Finale schildert Jod seine Geschichte gegenüber Wim wie folgt:

Als ich in deinem Alter war, wollte ich einfach nur nicht verhungern. Ich habe in einem Erdloch gelebt, als eine Jedi mich fand. Sie war genauso verzweifelt und runtergekommen wie ich. Aber sie fand, ich hätte Potenzial. Und das war ... Nun ja. Sie brachte mir ein paar Tricks bei, dann wurde sie gefasst. Und ich musste ihre Ermordung mitansehen. Das ist die Galaxis. Dunkel mit ein paar Hoffnungsschimmern.

Jod war also nie ein Jedi. Er ist keiner der Jünglinge, die bei der Order 66 aus dem Jedi-Tempel entkommen konnten. Stattdessen ist er einer Jedi begegnet, die jenes grausame Ereignis überlebt hat. Ihr Name wird nicht genannt, offenbar erkannte sie aber, dass Jod machtsensitiv ist und hat ihm die Grundlagen der Macht beigebracht.

Allzu detailliert wird Jod nicht, wenn es um die Ausschmückung seiner Geschichte geht. Dass die Jedi gejagt und getötet wurde, kann aber nur darauf hindeuten, dass er auch die Begegnung mit einem Inqusitor gemacht hat, wie wir sie u.a. aus Obi-Wan Kenobi, Star Wars Rebels und dem Videospiel Jedi: Fallen Order kennen.

Das Echo der düstersten Stunde der Galaxis hat Jod geprägt und ihn zu dem Menschen gemacht, der er jetzt ist. Jon Watts und Christopher Ford, die kreativen Köpfe hinter der Serie, platzieren durch diesen Monolog tragische Elemente, die den ruchlosen Piraten in einen vielschichtigen Charakter verwandeln, der nicht einfach nur böse ist.

Skeleton Crew Staffel 2: Wie geht Jods Geschichte weiter?

Am Ende der 1. Staffel von Skeleton Crew blickt Jod seiner Niederlage wortwörtlich ins Angesicht, wenn das Piratenschiff vor seinen Augen in Flammen aufgehen sieht. Doch ist seine Geschichte damit wirklich zu Ende? Tatsächlich liefert Folge 8 keinen Epilog, der verrät, was mit den Figuren nach dem großen Finale passiert ist.

Zum Weiterlesen: So steht es aktuell um Skeleton Crew Staffel 2

Insofern könnte Skeleton Crew problemlos mit einer 2. Staffel fortgesetzt werden. Bisher hat Disney+ der Verlängerung aber kein grünes Licht gegeben. Watts und Ford haben sich dafür mehrere Hintertüren offengelassen, um Jod zurückzubringen. Möglicherweise taucht der Pirat in Zukunft in einer anderen Mandoverse-Serie auf.