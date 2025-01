Kommt Skeleton Crew Staffel 2? Die Fortsetzung der Star Wars-Serie steht vor einem großen Problem

Wann startet Skeleton Crew Staffel 2 bei Disney+? Kurz vor dem Finale der ersten Runde verraten wir euch, wie es um die Zukunft der Star Wars-Serie mit Jude Law bestellt ist.

Skeleton Crew erzählt die Geschichte von vier Kindern, die sich in der Dunkelheit des Weltraums verirren und daraufhin ihren Weg nach Hause suchen. Das große Problem: Niemand scheint jemals etwas von ihrem Heimatplaneten At Attin gehört zu haben – niemand, außer der zwielichtige Jod Na Nawood, gespielt von Jude Law.

Dieses Abenteuer wird über den Verlauf von acht Episoden erzählt. Doch wie geht die Geschichte von Wim (Ravi Cabot-Conyers), Fern (Ryan Kiera Armstrong), Neel (Robert Timothy Smith) und KB (Kyriana Kratter) weiter? Wir haben alle bisher bekannten Infos zusammengetragen, die wir zur 2. Staffel von Skeleton Crew finden konnten.

Wird es Skeleton Crew Staffel 2 bei Disney+ geben?

Offiziell hat Disney+ bisher keine 2. Staffel von Skeleton Crew bestellt. Doch wie stehen die Chancen, dass das noch passiert? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir verschiedene Faktoren bedenken, angefangen bei der Tatsache, dass Skeleton Crew nie als Serie mit mehreren Staffeln, sondern ursprünglich als Film geplant war.

Jon Watts, der die Serie gemeinsam mit Christopher Ford geschaffen hat, wollte schon nach Spider-Man: Homecoming (2017) einen Star Wars-Film drehen. Damals pitchte er Lucasfilm seine Idee für Skeleton Crew. Schlussendlich wurde das Projekt aber nicht durchgewunken, sondern saß für mehrere Jahre auf der Ersatzbank.



Erst durch den Start von Disney+ kam frischer Wind in die Sache: Skeleton Crew wurde in eine Serie umgewandelt und Teil eines größeren Universums. Die Handlung spielt jetzt in der Mandoverse-Timeline nach Die Rückkehr der Jedi-Ritter, wo ebenfalls The Mandalorian, Das Buch von Boba Fett und Ahsoka angesiedelt sind.

Es existiert schon eine Idee für Skeleton Crew Staffel 2

Es gibt also einen größeren erzählerischen Rahmen für Skeleton Crew und somit die Möglichkeit dafür, dass die Figuren in anderen Star Wars-Serien auftauchen können. Auch eine 2. Staffel haben Watts und Ford bei der Umstrukturierung mitgedacht, wie sie vor dem Start im Interview mit Collider verraten haben.

Damals enthüllten sie:

Wir haben zu 100 Prozent eine Idee für eine 2. Staffel und wissen, was wir machen würden. [...] Mit den Kindern und ihrem Alter haben wir eine eingebaute tickende Uhr, und wir wissen, wie alt sie ungefähr sein werden, sobald wir mit der Produktion [der 2. Staffel] loslegen können. Wir würden [die Drehbücher] also auf diesen Punkt hinschreiben, sodass man quasi mit den Kindern aufwächst.

Weiter erklärten sie:

Es wäre so etwas wie [ein Zeitsprung von drei bis vier Jahren], damit es Sinn ergibt. Wir haben die Kinder schon eine Weile nicht mehr gesehen, es hängt also davon ab, wie groß sie inzwischen sind. Aber wir würden es nicht so wie Stranger Things machen und sagen: 'Jetzt ist der nächste Tag.' Das wird nicht passieren.

Mit Stranger Things erwähnen die beiden die populärste Serie, die seit Jahren vergeblich gegen das Alter ihrer Stars ankämpft. Mehr Glück hatte die Harry Potter-Reihe, die innerhalb von elf Jahren acht Filme ins Kino gebracht und damit unglaubliche Disziplin bewiesen hat. Doch nicht jedes Projekt geht so zielstrebig über die Bühne.

Dadurch, dass Watts und Ford einen Zeitsprung fest einplanen, können sie die Produktion flexibel auf das Alter der Kinder bzw. inzwischen Jugendlichen anpassen, je nachdem, wann und ob sie grünes Licht für die 2. Staffel von Skeleton Crew erhalten. Daran sollte die Fortsetzung der Star Wars-Serie bei Disney+ nicht scheitern.

Skeleton Crew ist bisher kein großer Streaming-Erfolg

Als problematischer erweist sich ein Blick auf die Streaming-Zahlen. Disney+ hat bis dato keine offiziellen Werte veröffentlicht. Ausgehend von den Analysen von externen Diensten wie dem Marktforschungsunternehmen Nielsen sieht es allerdings nicht gut aus für Skeleton Crew – und das trotz positiver Kritiken und Publikumsreaktionen.

Wie Forbes berichtet, schaffte es die Premiere von Skeleton Crew nicht einmal in die Top 10 der meist geschauten Original-Serien in der entsprechenden Woche. Platz 10 belegte The Great British Baking Show mit 382 Millionen geschauten Minuten. Das bedeutet, dass der zweiteilige Auftakt von Skeleton Crew irgendwo darunter liegen muss.

Wenn wir großzügig rechnen, konnten die ersten beiden Skeleton Crew-Episoden maximal 191 Millionen gesehene Minuten verzeichnen – und das liegt weit unter den Werten von The Acolyte, die im Sommer 2024 ebenfalls mit einer Doppelfolge bei Disney+ startete und pro Episode auf 244 Millionen gesehene Stunden kam.

The Acolyte wurde nach einer Staffel abgesetzt. Trifft dieses Schicksal nun auch Skeleton Crew? Laut den Streaming-Zahlen gibt es wenig Hoffnung. Einen Vorteil hat die Serie abseits ihrer Mandoverse-Anbindung aber noch: Sie war deutlich günstiger als der erste (und womöglich letzte) Live-Action-Ausflug in die Zeit der Hohen Republik.

Aus einem weiteren Forbes -Bericht geht hervor: Das Budget für die acht Episoden von The Acolyte liegt zwischen 180 Millionen und 230 Millionen US-Dollar, also rund 22,5 bis 29 Millionen US-Dollar pro Episode. Skeleton Crew kommt bei gleicher Episodenanzahl auf 136 Millionen US-Dollar, also 17 Millionen US-Dollar pro Episode.

Mit anderen Worten: Die Zukunft von Skeleton Crew ist ungewiss. Vorerst bleibt uns nichts anderes übrig, als abzuwarten, für welchen Weg sich Lucasfilm und Disney+ entscheiden. Bis dahin könnt ihr die ersten acht Folgen nochmal schauen oder ihr fangt schon mal mit dem Andor-Rewatch an, denn da kommt im April definitiv eine 2. Staffel.